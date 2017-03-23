В Сочи подвели итоги IV ежегодной Национальной премии «Спорт и Россия-2017»

17 марта 2017 года лучшие компании были отмечены за поддержку спорта и здорового образа жизни. Форум «Спорт Бизнес Инвестиции», с которого началось мероприятие, собрал на своей дискуссионной площадке мировых и российских специалистов в области практической реализации спортивных проектов, инвестиций в спорт и спортивного маркетинга. Основной целью форума было развитие партнерства в области спорта и здорового образа жизни, обмен опытом и успешными практиками.

Уделили время на форуме и обсуждению темы внедрения новых технологий в спорт. В том числе и IT. «В своей книге «Записки вратаря» знаменитый спортсмен Лев Яшин писал: «А в спорте тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы!» Так и мы даем профессиональные инструменты для работы фитнес клубов, помогаем эффективно управлять предприятием и создаем новые возможности для развития. Победа в премии «Лучшее IT-решение для фитнес клубов» — доказательство того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Александр Родин, коммерческий директор компании «Бином Софт».

Кстати, крупные сети финтес-клубов, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта, тоже приняли активное участие в форуме. «Самое большое достижение, что мы выросли из реальной подвальной качалки площадью 100 кв.м. до сети с количеством более 40 клубов. Мы очень рады, что мы наконец-то попали сюда, что мы можем заявить о себе, что нас заметили», — поделился впечатлениями президент сети фитнес-клубов «Зебра» Сергей Рощупкин.

Торжественная церемония награждения, которую открыл известный телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев, собрала лучшие организации и руководителей, работающих в области профессионального и любительского спорта. «Поддержка спорта, популяризация здорового образа жизни – приоритетное направление социальных инвестиций СИБУРа. Мы стремимся к формированию в наших регионах комфортной спортивной среды и к повышению интереса непрофессиональных спортсменов, детей к различным видам спорта. Надеемся, реализация наших программ будет способствовать распространению массового спорта», — отметил на церемонии награждения руководитель направления поддержки инвестиционной деятельности и социальной политики СИБУРа Станислав Каспаров.

Лауреатами Премии стали более 80 компаний, среди которых НАО «Центр «Омега» компании промоутер ВТБ Гран-при России Формулы 1 2017 г., Международный фестиваль спорта и выставка спортивного питания SN PRO EXPO FORUM, ООО «Иркутская нефтяная компания», ФК «Спартак-Москва», ГОЛ!РЕЯ BUD Alcohol Free, ПАО Банк «Югра», АВМ СПОРТ, «Центр речевых технологий», ООО «Роза Хутор», сеть Комфорт — фитнес клубов GOLD’S FITNESS, CRAFT, Букмекерская Компания «Лига Ставок», Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой в спортивно-развлекательном квартале «Парк Легенд», АО «РВК», SMP Racing, KFC Россия, ХК «Северсталь», ООО «Панорама», Forza Karting, Креативное MICE агентство MaxMedium, АПИРХ Лига Легенд мирового хоккея и другие.

Фото: официальный сайт форума «Спорт и Россия»

Источник: официальный сайт форума «Спорт и Россия»