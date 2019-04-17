В Сочи обсудят актуальные вопросы развития массового спорта в России

25-26 апреля в Сочи состоится ежегодный, шестой по счету Бизнес-форум «Спорт.Бизнес.Инвестиции.». В рамках форума ведущие российские компании и представители спортивных ассоциаций обсудят актуальные вопросы из мира профессионального спорта, спортивной благотворительности и спортивного бизнеса.

В 2019 году запланировано провести несколько деловых сессий, среди которых:

— сессия, посвященная современному подходу к проектированию инфраструктуры спортивных объектов. На сессии выступят эксперты от многофункциональной арены «Ледяной Куб» и эксперт Сочи Автодром, на котором с 2014 года ежегодно проходит Гран-При Формулы-1;

— бизнес-сессия, посвященная разбору эффективных маркетинговых стратегий, применимых к рынку спортивной индустрии с приглашенными экспертами испанской Футбольной федерации «LaLiga», «UFC-Россия» и футбольного клуба «Реал Мадрид», Испания;

— дебаты, на которых эксперты и гости форума смогу сравнить инвестиционную привлекательность традиционных соревновательных видов спорта и стремительно набирающих популярность киберспортивных дисциплин;

— деловая сессия, посвященная разбору наиболее удачных проектов из области поддержки спорта и спортивного туризма, разработанных специально для Чемпионата мира по футболу и доказавших свою эффективность по его завершении;

— сессия, посвященная разбору лучших корпоративных инициатив из области поддержки и развития спорта.

Завершением деловой части форума станет выступление Олимпийского чемпиона Александра Легкова. Александр расскажет о своей жизни после завершения профессиональной карьеры, о спортивном комплексе «Пересвет», своем благотворительном проекте «Гонка Легкова», поделится опытом привлечения инвестиций в благотворительные проекты, а также ответит на вопросы модератора сессии — главного редактора Чемпионат.com Евгения Слюсаренко.

Форум пройдет в рамках Ежегодной Национальной Премии «Спорт и Россия», которая направленна на продвижение и поддержку спорта в России, призванное способствовать повышению интереса бизнеса к спорту и укрепить связи среди профессионального сообщества. Церемония награждения лауреатов премии «Спорт и Россия» состоится с 26 апреля в пятизвездочном отеле «Marriot Krasnaya Polyana Hotel» в Сочи. Ведущим церемонии в этом году будет спортивный комментатор и телеведущий Виктор Гусев.

Источник: «Спорт и Россия»

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