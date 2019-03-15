В Сочи 25-27 апреля пройдет вручение премии «Спорт и Россия-2019»

Премия и Форум «Спорт и Россия» — это ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и поддержку спорта в России, призванное способствовать повышению интереса бизнеса к спорту и укрепить связи среди профессионального сообщества.

В наше время информационных технологий интерес к здоровому образу жизни набирает обороты. Все больше людей занимаются спортом, каждый день появляются новые спортивные центры и фитнесс-клубы, а кеды и кроссовки снова входят в моду. Спорт стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако изменения коснулись не только обычных людей, новые тенденции затронули и представителей бизнес-сообщества.

Сейчас компании поддерживают спортивные команды и мероприятия, внедряют программы по отказу от вредных привычек, правильному питанию и другие активности для сотрудников. Кроме того, руководство многих организаций осознало необходимость внедрения спорта, как части корпоративной культуры.

Такая активная позиция заслуживает внимания. Для поощрения компаний-лидеров за вклад в развитие и популяризацию спорта Фондом «Социальные проекты» инициирована Национальная Премия и Форум «Спорт и Россия».

В рамках Премии «Спорт и Россия» состоится Форум, который станет деловой площадкой для ведущих российских и международных специалистов в области практической реализации спортивных проектов, спортивного маркетинга, инвестиций в спорт и др.

В этом году на форуме мы обсудим актуальные вопросов развития партнерства в области спорта; рассмотрим кейсы по увеличению рентабельности спортивного мероприятия; проведем дебаты на тему неспортивного поведения и спорта в корпоративной культуре и многое другое.

Завершением мероприятия станет Церемония награждения лауреатов премии, ведущим которой выступит известный спортивный комментатор Виктор Гусев.

Каждый год организаторы Премии собирают на свой площадке звезд мирового спорта, государственных деятелей, перспективные спортивные клубы и первые лица компаний, считающие спорт не только частью корпоративной социальной ответственности, но и образом жизни.

Участниками национальной программы «Спорт и Россия» могут стать организации любой формы собственности или персоналии, внесшие существенный вклад в развитие спорта и здорового образа жизни.

Форум и премия «Спорт и Россия» состоится с 25 по 27 апреля в пятизвездочном «Marriot Krasnaya Polyana Hotel» в Сочи. Спешите подать заявку на участие в Премии и Форуме.

Еженедельник «Футбол» — лауреат премии «Спорт и Россия-2018»

Источник: Форум и премия «Спорт и Россия»

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