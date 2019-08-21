В России стартуют продажи кроссоверов Geely Atlas с системой Яндекс.Авто

Международный автопроизводитель Geely представила Кроссовер Geely Atlas 1,8T с обновленным мультимедийным головным устройством, в которое предустановлена ​​система Яндекс.Авто. В планах компании в течение ближайших трех лет комплектация системой Яндекс.Авто до 80% автомобилей.

В московской штаб-квартире компании «Яндекс» состоялась презентация автомобилей Geely Atlas с 1,8-литровым турбированным двигателем, оснащенных новой мультимедиа с системой Яндекс.Авто. Теперь водители новых кроссоверов Geely Atlas смогут строить маршруты и искать заправки в Яндекс.Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку, а также управлять сервисами с помощью голосового помощника Алиса.

В ходе мероприятия представители компания Geely официально объявили цены на автомобили с обновленным мультимедийными устройствами и установленным Яндекс.Авто. Кроссовер Geely Atlas с новым оснащением доступен по цене 1 679 990 рублей.

Обновленная мультимедийная система «Яндекс.Авто» станет серьезным преимуществом Geely Atlas 1,8T, который уже долгое время удерживает звание самого популярного китайского автомобиля на российском рынке.

Бортовой компьютер оборудован 4G интернетом от МТС. SIM-чипы оператора интегрированы в автомобили Geely Atlas на сборочном конвейере. Покупатели автомобиля в первый год пользования получат предоплаченный безлимитный трафик на ресурсы Яндекс, а также 2 Гб высокоскоростного мобильного интернета в месяц на прочие сервисы.

Высокая Geely Атлас популярность в России прежде всего связана с появлением в конце февраля 2019 года долгожданной версии кроссовера с 1,8-литровым турбированным двигателем. Еще до официального заявления о начале продаж Атлас 1,8T вызвал большой интерес у российских покупателей, что впоследствии благоприятно отразилось на результатах компании. Ак, в первом квартале 2019 года кроссовер Geely Atlas стал самым востребованным китайским автомобилем в России.

Gerand Geely уделяет пристальное внимание развитию технологий и инноваций. Создавая новые продукты, сотрудники компании используют современные и функциональные онлайн-технологии, чтобы водители могли беспрепятственно получать доступ к необходимой информации и развлечениям во время поездки. С обновленной мультимедийной головным устройством с системой Яндекс.Авто автомобили компании Geely станет еще более современным, практичным и функциональным.

Geely в России (ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС») является дочерним предприятием международной корпорации Geely. В настоящий момент дилерская сеть представлена ​​в 47 российских городах и насчитывает 55 дилерских центров. Geely Holding Group принадлежит более 20 заводов по всему миру, а также 5 крупных исследовательских центров в Ханчжоу, Нинбо Ханчжоувань (все — Китай), Гетеборг (Швеция), Ковентри (Великобритания) и Франкфурт (Германия).

Источник: Geely

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