В Москве состоялся Международный хоккейный форум

16-17 декабря 2016 года в российской столице прошел первый ежегодный Международный хоккейный форум (WORLD HOCKEY FORUM/WHF) – глобальная встреча ведущих представителей мирового хоккея. С инициативой проведения форума выступила Федерация хоккея России (ФХР) при поддержке Международной хоккейной федерации (INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION/IIHF).

Мероприятие собрало более 700 делегатов из 25 стран мира, а также свыше 160 представителей СМИ. Программа мероприятия включала актуальные дискуссии, специальные тематические сессии и тренерские семинары.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Вел церемонию открытия спортивный комментатор и телеведущий Виктор Гусев.

Флагманской дискуссией форума стало обсуждение темы «Стратегия привлечения и удержания: опыт профессионального хоккея». Встречу открыл первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, который рассказал собравшимся о стратегии, реализуемой федерацией.

В ходе форума его делегаты также обсудили стратегию развития ИИХФ и экспансию хоккея на новые рынки. С ключевым докладом на эту тему выступил председатель комитета ИИХФ по развитию юношеского хоккея Петр Бржиза. В панельной дискуссии приняли участие первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, генеральный менеджер ХК «Йокерит» Яри Курри, председатель правления ХК «Куньлунь Ред Стар» Ян Ю Нгок и член совета ИИХФ Сергей Гончаров.

Завершающей темой обсуждения на форуме стало развитие профессионального клубного хоккея в Европе, в рамках которой с докладами выступили президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко и президент Кубка Шпенглера Марк Дзанола.