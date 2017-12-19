В Москве состоялся Международный хоккейный форум

В российской столице 14-15 декабря прошел второй ежегодный Международный хоккейный форум (WORLD HOCKEY FORUM/WHF) – глобальная встреча ведущих хоккейных специалистов со всего мира. Организаторами мероприятия являются Федерация хоккея России (ФХР) и Международная федерация хоккея (INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION/IIHF) при поддержке Министерства спорта России. В этом году в форуме приняли участие свыше 500 делегатов из 21 страны, а освещали событие более 200 представителей СМИ.

Официальный старт Международному хоккейному форуму дал председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг. В церемонии открытия мероприятия также приняли участие президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава комитета Государственной думы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Вектор профессиональному разговору задала флагманская дискуссия форума — «Обзор ключевых проблем развития хоккея в глобальном мире», в рамках которой с основным докладом выступил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Он напомнил, что современный хоккей насчитывает 230 млн активных болельщиков по всему миру и не может ограничиваться развитием в рамках одной лиги. Вот почему решение НХЛ о неучастии ее игроков в Олимпийский играх – недальновидно. Ответственность же за продвижение хоккея в целом и конкретно за повышение статуса такого важного турнира как чемпионат мира должны взять на себя ведущие хоккейные федерации.

О необходимости повышения авторитета чемпионата мира как визитной карточки хоккея говорил на встрече и президент ФХР Владислав Третьяк. Для популяризации хоккея важно повышать зрелищность игры, привлекая на стадион все больше болельщиков. При этом важно не замыкаться только на главных претендентах на золотые медали, давая возможность развиваться сборным и клубам из новых хоккейных стран.

В свою очередь, президент ИИХФ Рене Фазель необходимым условием развития хоккея в Европе назвал создание сильной панъевропейской лиги. Реализация этой задачи позволит остановить отток лучших игроков в Северную Америку и даст новый импульс популяризации этого вида спорта.

В обсуждении темы также приняли участие олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Матс Нэслунд, исполнительный директор Федерации хоккея Канады Том Ренни и президент Федерации хоккея Азии Шоичи Томита. Модератором дискуссии выступил международный консультант по вопросам эффективности и развития Стивен Норрис.

Логическим продолжением работы форума стала панельная дискуссия «Стратегии и методы повышения популярности международных соревнований по хоккею с шайбой», которую провел комментатор Первого канала Виктор Гусев. В обсуждении участвовали президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах Нильсен, исполнительный директор Федерации хоккея Канады Том Ренни, глава судейского комитета ИИХФ Сергей Гончаров, Член Совета ИИХФ Франц Рейндл, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

В контексте основной темы мероприятия стоит отдельно отметить состоявшуюся дискуссию «Стратегии развития и продвижения хоккея в Азии», поскольку продуктивный разговор о путях развития современного хоккея невозможно сегодня представить без анализа азиатского опыта. В разговоре приняли участие президент Федерации хоккея Азии Шоичи Томита, президент ХК «КуньЛунь Ред Стар» Билли Нгок, декан школы Менеджмента и экономики Университета спорта Шанхая Лю Донгфенг, профессор Янг Хун Ким и другие эксперты. На встрече обсудили глобальную программу поддержки хоккея в Китае, развитие в азиатских странах детского и женского хоккея, аспекты сотрудничества с ведущими хоккейными державами и многое другое.

В рамках WHF также состоялась академическая панель «Анализ факторов, влияющих на развитие хоккея в глобальном мире: Исследования различных научных школ», модератором которой выступил заместитель директора Центра спортивного менеджмента МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Алтухов.

По уже сложившейся традиции, важное место в программе WHF было отведено обсуждению работы с молодыми хоккейными талантами. Этому были посвящены панельные дискуссии «Управление, обучение и развитие молодых хоккейных талантов» и «Как привлечь детей на хоккей? От мультимедиа продуктов до демонстрации личного примера». В первой встречи приняли участие: профессор Университета Брок Джулия Стивенс, член Совета ИИХФ Петер Бржиза, заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов ст., а также исполнительный директор Федерации хоккея Канады Том Ренни. Участниками второй дискуссии стали: заместитель директора «Фонда Геннадия и Елены Тимченко» Игорь Барадачев, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов, генеральный менеджер ХК «Йокерит», пятикратный победитель Кубка Стэнли Яри Курри и глава женского комитета ИИХФ Сюзанна Колбенхайер.

Говоря об обучении молодых хоккеистов, необходимо отталкиваться от индивидуальности спортсмена, ведь именно яркие игроки двигают развитие хоккея в любой стране. Такое мнение в ходе обсуждения высказал легендарный тренер Владимир Юрзинов ст. Профессор Джулия Стивенс из Канады в своем докладе рассказала о методике интерактивного психологического сопровождения молодых спортсменов, которая формирует устойчивый интерес к хоккею и развивает личностные качества. В свою очередь, Игорь Барадачев поделился с собравшимися опытом «Фонда Геннадия и Елены Тимченко» по поддержке детского хоккея в России, реализации социальных и культурных благотворительных программ.

Источник: WORLD HOCKEY FORUM/WHF

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