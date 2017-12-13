В Москве прошел футбольный турнир Audi CUP 2017

В Москве состоялся турнир Audi CUP 2017, участие в котором приняли более 150 юных спортсменов. Организаторами соревнований выступили Международная футбольная школа «Барселона» и дилерские центры Ауди Центр Таганка, Ауди Центр Восток, Ауди Центр Варшавка.

История футбольного турнира Audi Cup начинается с 2009 года, когда концерн Audi впервые организовал матч среди европейских футбольных клубов в межсезонье. С тех пор во многих филиалах Международной футбольной школы «Барселона» проводятся турниры Audi Cup. В Москве соревнования прошли впервые, их участниками стали 150 юных футболистов.

Московский турнир Audi CUP 2017 был ярким и зрелищным, накал страстей на трибунах не уступал мюнхенскому стадиону «Allianz Arena», где традиционно проходит Audi Cup среди профессиональных команд. Пока спортсмены отдыхали между играми, их родители могли пройти динамичный тест-драйв автомобилей Audi A6, Audi Q5, Audi Q7, Audi S7.

По итогам турнира главный тренер Жорди Гратакос выбрал команду победителей, которой был вручен долгожданный кубок. Лучшими игроками турнира были признаны 18 юных футболистов. По завершении матча юных футболистов наградили ценными от Ауди Центра Таганка, Ауди Центра Восток, и Ауди Центра Варшавка.

«Audi – давний партнер ФК «Барселона». Впервые Audi Cup был организован в честь столетия создания концерна, – отмечает Андрей Туркин, Генеральный директор Ауди Центра Таганка. – Мы очень рады, что благодаря нашему партнерству с футбольным клубом нам удалось провести турнир в Москве. Соревнования будут проходить раз в квартал, так что впереди нас ждет множество зрелищных матчей, детских улыбок и побед».

Международная футбольная школа ФК «Барселона» была открыта в сентябре 2016 года. В ней занимается 200 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Главным тренером и техническим директором школы является испанец Жорди Гратакос Гайол. Сотрудничество АСЦ и футбольной школы началось в марте 2017 года, тогда же школе были переданы три автомобиля Audi, использующихся для нужд клуба.

Фото: Группа компаний «АвтоСпецЦентр»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1