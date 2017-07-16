В Москве пройдет третий фестиваль KIA RED FEST 2017

В столичном Парке Легенд 29 июля состоится третий фестиваль клубов владельцев автомобилей KIA—KIA RED FEST 2017. Для участников фан-клубов, поклонников бренда, а так же тех, кто мечтает присоединиться к большой семье KIA,организаторы приготовили большое количество активностей: от тест-драйвов до автомобильных конкурсов. Эксклюзивный предпремьерный показ нового KIA Rio и тест-драйв за два дня до официального начала продаж — главные события фестиваля.

KIA приглашает в гости всех участников фан-клубов, владельцев автомобилей марки KIA, которые причисляют себя к большой семье KIA. Регистрация на фестиваль KIA RED FEST уже открыта на сайте kia-red-fest.ru, при заполнении формы есть возможность заранее забронировать тест-драйв моделей KIA.

Участников фестиваля ожидает насыщенная программа — тест-драйвы автомобилей модельного ряда KIA на двух видах трасс — городской и off-road, а также различные автомобильные конкурсы. Кроме того, посетители в зависимости от своих интересов смогут принять участие в футбольных активностях, тематических мастер-классах и конкурсах на тему любимой марки. Невероятные подарки от многочисленных партнеров KIA ждут всех участников фестиваля. Для юных участников фестиваля подготовлена специальная детская зона.

Знаковым событием KIA RED FEST станет предпремьерный показ нового поколения KIA Rio. За два дня до начала официальных продаж участники KIA RED FEST смогут пройти тест-драйв на новом KIA Rio, который получил яркий, запоминающийся и футуристичный дизайн, больший простор и комфорт в салоне, самое современное оснащение и повышенный уровень шумоизоляции, присущие автомобилям более высоких классов.

В рамках мероприятия пройдёт традиционный для фестиваля конкурс тюнинга для смелых и креативных владельцев KIA. В этом году трех победителей в конкурсе тюнинга определят гости фестиваля, а не специальное жюри, как в предыдущие годы.

Александр Мойнов, управляющий директор KIA Motors Rus отметил: «Личная встреча с владельцами KIA — большая радость для всех нас. К традиционному ежегодному фестивалю KIA RED FEST мы всегда готовим особенный сюрприз, призванный подчеркнуть важность момента. В этом году таким подарком дляпреданных поклонников марки станет предпремьерный показ нового поколения KIA Rio и уникальная возможность протестировать этот автомобиль за два дня до старта продаж. Владельцы автомобилей KIA — послы бренда на российском рынке и важные члены нашей большой дружной семьи KIA. И их искренняя поддержка имеет для нас особенную ценность».

Источник: kia-red-fest.ru

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