В Москве пройдет любительский хоккейный турнир при поддержке АвтоСпецЦентр ŠKODA

25 и 26 августа в московском ледовом дворце «Звезда» состоится ежегодный турнир по хоккею «Кубок Единства 2018». В этом году партнерами мероприятия выступают дилерские центры АвтоСпецЦентр ŠKODA.

Международный любительский хоккейный турнир 25 и 26 августа соберет восемь команд участников, которые поборются за звание лучших спортсменов в непрофессиональной лиге. На матчах сразятся ярославский ХК Торнадо и минский Щит, московский Молот-2 и сербский клуб Дрвене Ногице, петербуржцы Ландскрона и М-Старс Минск. С каждым годом уровень турнира Кубок Единств повышается, и зрители уже предвкушают интригу в борьбе за главный приз. Участники из России, Сербии, Белоруссии сойдутся на льду, чтобы выяснить: какая команда самая яркая?

Задача «Кубка Единства» – показать молодежи, что спорт не только поддерживает здоровье, но и помогает заводить новые знакомства, учит взаимодействовать в команде и уважать соперников. Важно привить молодому поколению ценность командной работы, и мы рады поддержать мероприятие, которое учит их взаимной поддержке» – комментирует Роман Гидаятов, Генеральный директор АвтоСпецЦентр ŠKODA Обручева.

Для гостей и участников запланировано множество активных развлечений: пребывание на играх станет по-настоящему незабываемым как для взрослых, так и для детей!

В рамках турнира сразятся команды: Молот (Москва, Россия); Щит (Минск, Беларусь); М-Старс (Минск, Беларусь); Ландскрона (Санкт-Петербург, Россия); ХК Торпедо (Москва, Россия); Торнадо (Ярославль, Россия); Дрвене Ногице (Белград, Сербия); Молот-2 (Москва, Россия).

Время проведения: 25 августа 9:15- 20:45, 26 августа 10:30- 19:30. Мероприятие состоится по адресу: Москва, ул. Лодочная, 12, ледовый дворец «Звезда». Вход – бесплатный.

Источник: АвтоСпецЦентр ŠKODA

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1