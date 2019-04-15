В дебютной гонке Терещенко не дотянул до финиша. Стартовал новый сезон Европейской серии Ле-Ман

В живописном французском местечке Ле-Кастелле на знаменитой гоночной трассе носящей имя Поля Рикара состоялась первая гонка нового сезона Европейской серии Ле-Ман, неофициально именуемая не иначе как «гонка на выносливость». Российский гонщик Константин Терещенко, дебютировавший в серии в составе команды Panis Barthez Competition, вместе со своими партнерами не смог пересечь финишную черту, вынужденно сойдя с дистанции.

Знаменитая трасса в своей без малого 50-летней истории успела повидать разные соревнования и гонщиков, а в прошлом году вновь открыла свои двери перед командами Формулы-1. На рубеже веков автодром, отличительной особенностью которого являлось уникальное покрытие трассы, назывался образцовым, а в последние годы это место ассоциируются именно с евросерией Ле-Ман. Но если раньше этап в Ле-Кастелле выпадал на середину сезона, то теперь именно здесь проходит первый старт серии.

Первыми финишные флаги увидел экипаж американской команды Dragonspeed (Бен Хэнли, Джеймс Аллен и Хенрик Хедмана), одержавшие победу в дебютной гонке нового сезона «4 часа Ле-Кастелле» на Oreca 07 — Gibson. Высшая ступенька пьедестала покорилась команде и гонщикам впервые за последние 3 года. За 14 446 секунд болид Dragonspeed успел пройти 135 кругов, привезя ближайшему преследователю больше 16 секунд.

Сход дебютанта Константина Терещенко и его партнеров получился довольно досадным. Экипажи двух команд не смогли закончить гонку, но если команда Idec Sport покинула трассу на 49-м кругу, когда была пройдена примерно лишь треть дистанции, то пилоты Panis Barthez Competition на своем Ligier JSP217 — Gibson не дотянули до финиша самую малость, пройдя 130 кругов и проведя на трассе 3:57:10.326.

Лучшее время в гонке на счету представителя команды-победительницы Джеймса Аллена, сделавшего круг за 1:40.803 и развившего максимальную скорость до 206.1 км/ч

Это немного уступает показателям Нормана Нато продемонстрированным днем ранее, но в самой гонке француз и его партнеры по G-Drive Racing, в числе которых и россиянин Роман Устинов, финишировали на Aurus 01 — Gibson лишь четвертыми, отстав от победителя почти на полкруга.

Европейская серия Ле-Ман. 1 этап. «4 часа Ле-Кастелле». Общий зачет. 1. Dragonspeed — 135 кругов. 2. IDEC Sport — +16,655. 3. Duqueine Engineering — +30,659…40. Panis Barthez Competition (Константин Терещенко, Тимоте Бурэ, Леонард Хогенбом) — сход.

LMP3. 1. Ultimate (Norma M 30 – Nissan). 2. Eurointernationa (Ligier JS P3 — Nissan). 3. Inter Europol Competition (Ligier JS P3 — Nissan). LMGTE. 1. Luzich Racing (Ferrari F488 GTE EVO). 2. Kessel Racing (Ferrari F488 GTE EVO). 3. Dempsey — Proton Racing (Porsche 911 RSR).

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