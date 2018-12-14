В батутном парке «Небо» состоялся крупный турнир

Неравнодушные к батутному спорту и акробатике зрители стали свидетелями соревнований в батутном парке «Небо». В зале собралось более 300 гостей, среди которых присутствовали представители Министерства спорта, Олимпийского комитета России и спортивных федераций. Юные спортсмены выступили в категориях «Олимпийские прыжки» и «Акробатика на дорожке». В соревнованиях приняло участие 128 человек.

В перерывах с номерами выступили творческие коллективы, мастера слэклайна продемонстрировали эффектные трюки. Профессиональные спортсмены, которые строят свою карьеру в центрах «Небо», вовлекли зрителей в спортивный процесс и провели мастер-классы по прыжкам на батутах.

Отдельной частью соревнований стало выступление детей с РАС, которые показали свои успехи в батутном спорте и акробатике. Это одни из первых массовых соревнований для особенных детей в России

«Небо» приглашает на свой день рождения

В парке «Небо» турниры проводятся каждые полгода. 30 ноября состоялся самый крупный турнир в центрах «Небо» за последние четыре года. В очередной раз мероприятие поддержали Федерация прыжков на батуте России и «Центр адаптивной физкультуры, спорта и помощи для людей с ментальными нарушениями, ДЦП, другими особенностями развития и жизненными сложностями «Школа Героев».

В завершении соревнований были оглашены результаты и участники с лучшими показателями получили свои медали и призы, парки «Небо» вручили участникам сертификаты, абонементы и ценные подарки от французского производителя спортивных товаров

Организаторы мероприятия пообещали продолжиться расширять формат соревнований и в году 2019 году пригласить еще больше участников. Следующие соревнования спортивно-развлекательная сеть «Небо» проведет уже грядущей весной.

Источник: Батутный парк «Небо»

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