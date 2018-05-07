«Урал» стал обладателем премии «Лига Fair Play»

Перед началом матча 29-го тура чемпионата России «Урал» — «Амкар» хозяевам встречи была вручена премия «Лига Fair Play», учрежденная РФПЛ и генеральным партнером чемпионата России по футболу БК «Лига Ставок».

Почетную награду за самые высокие показатели по системе Fair Play в апреле 2018 года капитану команды Артему Фидлеру вручили коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов и заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

«Нам приятно в преддверии окончания сезона получить такую важную премию, — поделился впечатлениями Артем Фидлер. — Мы сторонники динамичного футбола без нарушения правил и откровенной грубости на поле. Рад, что сегодня премию за честную игру получили именно мы!»

Напомним, цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается ежемесячно на основании оценок делегатов матчей по шести параметрам, рекомендованным УЕФА: желтые и красные карточки; зрелищность матча; уважение к сопернику; уважение к судьям; поведение представителей команд; поведение болельщиков.

Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата, получит премию «Лига Fair Play» сезона-2017/18.

Узнать регламент, познакомиться с таблицей результатов и лауреатами премии можно на сайте.

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