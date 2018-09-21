Уикенд драйва и моторов: ГК «АвтоСпецЦентр» разыграл путевки на гоночные выходные в Сочи!

Cостоялось торжественное вручение билетов на гоночные выходные в Сочи победителям акции «Почувствуй драйв вместе с АСЦ!». Акция стартовала 1 июля, в ней приняли участие более 1500 автовладельцев.

Масштабная акция «Почувствуй драйв вместе с АСЦ!» запущена 1 июля и продлилась до 10 сентября 2018 года. В розыгрыше участвовали клиенты, купившие автомобиль с пробегом в одном из дилерских центров ГК «АвтоСпецЦентр». Для участия в акции необходимо было провести замену масла по специальной цене 2018 рублей или пройти сервисное обслуживание. Шансы на победу у всех участников были равны: два счастливых номера определил генератор случайных чисел. Победители розыгрыша получили уникальную возможность посетить легендарные гонки.

Торжественная церемония вручения сертификатов прошла 14 сентября в АвтоСпецЦентр INFINITI на Ленинском. Гости мероприятия приняли участие в насыщенной развлекательной программе и розыгрыше призов. Посетителей ждал фуршет с разнообразными закусками и шампанским.

Каждому из победителей вручен сертификат на сумму 65 000 рублей на поездку на двоих в Сочи. Кроме заветных билетов на легендарный чемпионат, один из этапов которого пройдет с 27 по 30 сентября 2018 года, приз включает оплату перелета, трансфера и проживания в гостинице.

«Купив автомобиль с пробегом в одном из дилерских центров ГК «АвтоСпецЦентр» и пройдя сервисное обслуживание, каждый клиент смог испытать удачу – стать участником розыгрыша поездки на гоночные выходные в Сочи. Конкурс для нас – это не просто розыгрыш билетов на королевские гонки, это – возможность сказать «спасибо» нашим клиентам», – отмечает Анна Фролова, Директор Департамента маркетинга и рекламы ГК «АвтоСпецЦентр».

Поздравить победителей на мероприятие приехал Алексей Дудукало – один из участников пятых Королевских гонок в Сочи, шестикратный чемпион России по автомобильных кольцевым гонкам, трехкратный обладатель Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам. Алексей начал заниматься автоспортом в 18 лет. Он приобрел известность не только как талантливый пилот, но и как пилот-инженер: в случае возникновения неисправностей с автомобилем Алексей способен самостоятельно устранить любые неполадки и продолжить заезд. Стабильность гонщика проявляется в превосходных результатах на автодроме и в верности гоночной команде: за ЛУКОЙЛ Рейсинг он выступает с 2001 года. Алексея Дудукало по праву называют одним из самых быстрых и титулованных гонщиков России

Гран-при соберет на «Сочи Автодром» 20 лучших гонщиков планеты из 10 команд и сотни тысяч фанатов и болельщиков. Фестиваль драйва и моторов, невероятная скорость, захватывающие виражи, и, конечно, развлекательная программа: авиа-шоу, ралли и выставка автомобилей, которые подарят яркие впечатления каждому!

Источник: ГК «АвтоСпецЦентр»

Фото: ГК «АвтоСпецЦентр»

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