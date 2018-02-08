У «Спартака» появился свой смартфон

Московский «Спартак» и компания BQ представили смартфон Advance Spartak Edition. По словам коммерческого директора «красно-белых» Александр Атаманенко, «в новом аппарате уникально все — от концептуального дизайна с символом команды Гладиатором до предустановленного гимна «Спартака».

«Смартфоны все глубже проникают в жизнь современного человека. Без них уже сложно представить обычный день. Имея обширный функционал, они способны принести колоссальную пользу человеку. Мы горды тем фактом, что BQ — это российский бренд мобильной электроники; сотрудничая с ним, красно-белые поддерживают отечественного разработчика гаджетов, — подчеркнул Александр Атаманенко. — Выпуск BQ Advance Spartak Edition — это историческое событие! Для нас это первый опыт производства совместного смартфона, поэтому мы чрезвычайно рады принять непосредственное участие в его разработке».

BQ Advance Spartak Edition оснащен безрамочным ярким IPS-экраном 5,45» с разрешением HD+ 1440*720 и соотношением сторон 18:9, что позволит получать максимальное удовольствие от просмотра матчей «Спартака» на телефоне. На задней крышке смартфона расположен уникальный рельефный принт гладиатора и дорогой сердцу каждого болельщика спартаковский ромбик. Коробка выполнена в премиальном дизайне, на нее нанесены все титулы клуба.

Первыми со спартаковским смартфоном ознакомились ветераны «Спартака»: Александр Кокорев, Валерий Шмаров, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Василий Кульков, Рамиз Мамедов, Виктор Самохин, Борис Поздняков и Сергей Новиков. Во время торжественной церемонии им были вручены дебютные экземпляры мобильного устройства. Кроме того, в завершение презентации с легендарными спартаковцами было сделано памятное коллективное селфи на новый BQ Advance Spartak Edition.

BQ входит в Топ-5 производителей смартфонов по объемам поставок на российский рынок, уступая лишь мировым гигантам мобильной индустрии. За 2017 год было продано более 2,7 миллиона устройств.

Источник: официальный сайт «Спартака»

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