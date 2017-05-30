Турнир KIA Champ into the Arena 2017 выиграл ЦДКА

Определены победитель и призеры российского этапа любительского турнира по мини-футболу KIA Champ into the Arena 2017, приуроченного к Кубку Конфедераций FIFA. Первое место заняла команда ЦДКА из Москвы, второе место — команда Lebo из Люберец Московской области, третье — команда «Кайзер» из Москвы. Участники этих трех команд будут защищать честь России на международном финале турнира по мини-футболу KIA Champ, который состоится с 27 по 30 июня 2017 года в Сочи.

Российский этап турнира KIA Champ 2017 прошел 26 и 27 мая в крытом манеже стадиона «Локомотив» в Москве. В нем приняли участие 16 команд из городов-организаторов Кубка Конфедераций FIFA 2017: 13 из Москвы и Московской области и по одной команде из Казани, Санкт-Петербурга и Сочи. В общей сложности на поле стадиона «Локомотив» вышли более 120 игроков. За ходом матчей следили профессиональные арбитры, а правила соответствовали международным требованиям.

В финале российского этапа турнира сразились 2 сильнейшие команды — ЦДКА (Москва) и Lebo (Люберцы, Московская область). Матч за первое место закончился с результатом 5:0 в пользу ЦДКА. Таким образом, в международном этапе турнира по мини-футболу KIA Champ 2017 примут участие столичные команды ЦДКА, Lebo и «Кайзер».

Любительский турнир по мини-футболу KIA Champ — неизменный спутник главных мировых футбольных событий, спонсором и партнером которых выступает KIA Motors. На глобальном уровне мероприятие проводится уже в пятый раз. В этом году турнир впервые проходит в России, поскольку РФ принимает Кубок Конфедераций FIFA 2017. В международном финале турнира KIA Champ встретятся 12 команд из различных стран, включая троих победителей из России. Эта стадия соревнований пройдет в Сочи с 27 по 30 июня.

Помимо права на участие в международной части турнира KIA Champ 2017, все игроки российских команд ЦДКА, Lebo и «Кайзер» получили официальные футбольные мячи Кубка Конфедераций FIFA и полезные футбольные атрибуты. Кроме этого, команда ЦДКА, занявшая первое место в российском этапе турнира, получила памятный кубок и медали с позолотой, а команды Lebo и «Кайзер» — медали под серебро и под бронзу. Все участники международного этапа KIA Champ получат пригласительные билеты на полуфинальный матч Кубка Конфедераций FIFA, который состоится 29 июня 2017 года на стадионе «Фишт» в Сочи.

Перед чемпионатом мира-2018 KIA Motors вновь проведет турнир любительских команд по мини-футболу KIA Champ. Команды ЦДКА, Lebo и «Кайзер», которые попали на пьедестал почета российского этапа соревнований в этом году, примут участие в KIA Champ и в 2018 году. Остальные команды имеют все шансы проявить себя в отборочных турнирах в следующем году.

Источник: KIA

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