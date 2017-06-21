«Триколор ТВ» предлагает корпоративным клиентам 8 спортивных телеканалов

Оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» начал продажи пакета телеканалов «Премиум спорт» для корпоративных клиентов: владельцев пабов, ресторанов, гостиниц, спортивных клубов и т. д. В пакет вошло восемь телеканалов: «Матч! Арена HD», «Матч! Игра HD», «Матч! Наш спорт», «Матч! Боец», «Матч! Футбол 1 HD», «Матч! Футбол 2 HD», «Матч! Футбол 3 HD» и «Наш футбол HD».

Стоимость услуги для трансляции в публичных местах составит 4 500 рублей в месяц. Для подключения услуги необходимо позвонить в службу продаж и обслуживания корпоративных клиентов «Триколор ТВ» по телефону 8 (800) 500-02-23.

В пресс-службе «Триколор ТВ» подтвердили, что продажи стартовали с июня. По соотношению цены и качества «Премиум спорт» не уступает существующим в b2b-сегменте услугам (6 из 8 телеканалов представлены в формате высокой четкости) других операторов. На телеканалах, которые входят в состав «Триколор ТВ», будут в полном объеме представлены самые значительные спортивные мероприятия, в том числе Кубок конфедераций и ЧМ-2018 по футболу.

«Триколор ТВ» — крупнейший российский оператор цифрового телевидения. По состоянию на 31 марта 2017 года абонентская база «Триколор ТВ» составляет 12,15 млн домохозяйств. Это 30% всего рынка платного ТВ. Запуская новую услугу, оператор рассчитывает, таким образом, занять ту же долю и в корпоративном сегменте.

Источник: Триколор ТВ

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