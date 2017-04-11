«Тотал Восток» стал партнером ФХР

Компания «Тотал Восток», дочернее предприятие концерна Total, поставляющая на российский рынок смазочные материалы под брендом TOTAL, и Федерация хоккея России (ФХР) подписали соглашение о трехлетнем партнерстве в рамках пресс-конференции, прошедшей 11 апреля 2017 года в Москве.

«Тотал Восток» с брендом Total QUARTZ получит права на использование статусов официального партнера ФХР и официального партнера Национальной мужской сборной команды России по хоккею, а также право использовать совместный логотип и хоккейную тематику в своих рекламных кампаниях. Помимо этого, компания получит возможность проводить маркетинговые мероприятия для аудитории хоккейных болельщиков. На домашних матчах национальной сборной в рамках турниров Еврохоккейтур и Еврочеллендж логотип Total QUARTZ будет присутствовать на льду, бортах и скамейках штрафников.

Сотрудничество с ФХР является для «Тотал Восток» прекрасной возможностью рассказать о ценностях и качествах продукта Total QUARTZ как активным фанатам, посещающим матчи любимой команды, так тем болельщикам, которые предпочитают удаленно смотреть ледовые поединки.

«Мы благодарны компании «Тотал Восток» за проявленный интерес к российскому хоккею и рассчитываем на продуктивное сотрудничество, которое поспособствует популяризации этого вида спорта и подарит еще больше поводов для гордости болельщикам национальной сборной», — заявил президент Федерации хоккея России, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион олимпийских игр и десятикратный чемпион мир Владислав Третьяк.

ООО «Тотал Восток» – дочернее предприятие нефтехимического концерна Total, поставляющее на российский рынок автомобильные смазочные материалы и технические жидкости под марками TOTAL и ELF, широкую гамму индустриальных масел и смазок, а также продукты специальной химии, присадки к топливам и специальные топлива.

Фото: Global Look Press

Источник: total-lub.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»