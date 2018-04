«Торжественная часть закончилась, теперь точно ждем автобус!». «Локомотив» подписал партнерское соглашение с «Volgabus»

В новый сезон мы отправимся на новом суперкомфортабельном автобусе от компании Volgabus в цветах клуба. 🚍 Автобус разработан с учётом пожеланий команды, а по уровню технического оснащения, системе безопасности, качеству сборки и комфортабельности салона инновационный автобус от Volgabus во многом превосходит зарубежные аналоги. 🚌 Для большей устойчивости на трассе колёсная база автобуса была увеличена до 12,8 метра. 44 сиденья установлены с увеличенным расстоянием друг от друга. Машина оснащена туалетом, мини-кухней, Wi-Fi, спутниковым ТВ и другими приятными опциями. 🚀 Все подробности читайте на нашем сайте fclm.ru.

