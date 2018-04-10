«Торжественная часть закончилась, теперь точно ждем автобус!». «Локомотив» подписал партнерское соглашение с «Volgabus»

На «РЖД-Арене» состоялась официальная церемония подписания контракта между «Локомотивом» и машиностроительной компанией «Volgabus», чей завод расположен во Владимирской области. В рамках начавшегося сотрудничества для красно-зеленых создадут автобус, который будет соответствовать всем современным условиям комфортабельности.

Компания «Volgabus» известна своим участием во многих спортивных мероприятиях: транспорт использовался и на Олимпиаде в Сочи, а в прошлом году несколько заводских автобусов были отправлены в Санкт-Петербург ради помощи в проведении Кубка конфедераций. Поэтому старт сотрудничества «Volgabus» с лидером российского первенства не стал неожиданным.

На торжественной пресс-конференции речь произнес гендиректор холдинга Алексей Бакулин. «Хотел бы поблагодарить «Локомотив» за такой важный и решительный шаг для отечественного автопрома. Это первый случай, когда российская марка будет работать с топ-клубом РФПЛ. Игроки нашего партнера начнут передвигаться на новом транспорте с начала следующего сезона», — заявил Бакулин.

Также предприниматель назвал основные характеристики строящегося транспорта: «Это будет полностью электрический автобус. Конечно, по техническим параметрам новинка будет в чем-то схожа с предыдущими моделями нашего завода. Но в целом преимуществом транспорта станет его неповторимость, уникальность. Длина автобуса будет достигать 12.8 метров. Транспорт рассчитан на 44 места в салоне. Соответствие всем требованиям техники безопасности, мощность в 340 лошадиных сил, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач – таковы основные характеристики автобуса.

Также будет сделано большое расстояние между сиденьями, проведется скоростной Wi-Fi, появятся мини-кухня, туалет и место для отдыха у водителя. Гарантия этого автобуса рассчитана на 3 года. Мы будем полностью отвечать за качество машины в период ее эксплуатации», — подытожил Бакулин.

Президент «железнодорожников» Илья Геркус выступил с ответным словом: «Хочу поблагодарить руководителей «Volgabus» за то, что среди множества клубов они выбрали самую открытую к инновациям российскую компанию. Готовится уникальный автобус, в котором «Локомотив» и будет передвигаться. Очень радостно, что заниматься этим станет отечественный производитель. Как известно, автобус – полноценный член команды. Поэтому мы взволнованы и с нетерпением ждем нового игрока в нашем составе.

Мы считаем, что «Volgabus» — лидер в своем деле. Я уверен, что шикарность новинки превзойдет все ожидания. Планируется ли поездка на этом автобусе в качестве парада чемпионов? Мы так далеко не смотрим, да и победу в РФПЛ «Локомотив» еще не обеспечил. Но могу сказать, что точно будем ездить на нем в следующем сезоне».

После этого состоялось подписание договора о сотрудничестве. «Все, торжественная часть закончилась, теперь точно ждем автобус!», — заявил президент москвичей под аплодисменты в зале. Состоялся и обмен подарками: Бакулин получил игровую футболку «Локомотива» со своей фамилией, а Геркус – уменьшенную модель автобуса от российского производителя.

Завершилась официальная часть церемонии прокатом на одной из моделей «Volgabus» — Алексей Бакулин, Илья Геркус, журналисты и официальные представители от обеих сторон прокатились по аллее около «РЖД-Арены».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»