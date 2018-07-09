Тимофей Мозгов открыл KFC BATTLE FEST в Краснодаре

25 000 человек собрал фестиваль спорта и музыки KFC BATTLE FEST, который прошел в ТРЦ «Галерея Краснодар» 7 июля. Лучшие молодежные команды по футболу и стритболу из Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Новороссийска и Воронежа приняли участие в борьбе за путевку на Суперфинал в Москву. Победители сразятся 22 июля за главный приз — познавательную поездку в Европу от туроператора SUNMAR.

На протяжении многих недель юные футболисты и баскетболисты боролись за выход в региональный финал проекта KFC BATTLE FEST. Участие в отборочном этапе приняли 2020 команд по футболу и по стритболу более чем из 25 населенных пунктов, в числе которых Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Новороссийск, Воронеж, Липецк, Грязи, Анапа, Геленджик, Крымск, Белгород и другие. В региональный финал вышли 20 команд.

Поприветствовали гостей и участников фестиваля почетные гости — начальник управления по физической культуре и спорту гор. Краснодара Анатолий Мирошников, директор по качеству компании Yum! Brands (KFC) по России и СНГ Александр Гарагатый и Наставник Чемпионата KFC по стритболу, чемпион NBA Тимофей Мозгов.

В прошлом сезоне именно участники из Краснодара стали победителями Чемпионата KFC по стритболу. Мы гордимся, что бренд KFC помогает ребятам развиваться, добиваться признания и успеха, — отметил Александр Гарагатый, директор по качеству компании Yum! Brands (KFC) Россия и СНГ. – Фестиваль в Краснодаре завершает тур KFC BATTLE FEST по городам России. Впереди только Москва с последним в этом сезоне региональным этапом. После него участникам останется пройти лишь один шаг – показать себя на Суперфинале в Москве 22 июля. Желаю всем удачи, отличной игры и пусть победит сильнейший!»

KFC всегда идет в ногу со временем, не просто следуя тенденциям, но и задавая их. KFC BATTLE FEST в Краснодаре собрал самые трендовые виды спорта и направления стрит-культуры. Каждый нашел здесь что-то интересное для себя.

На сцене выступили команды чирлидеров и представители трендовых молодежных движений, включая танцы и битбокс. Специальным гостем фестиваля стал финалист «Новой Фабрики Звезд» Даниил Данилевский.

Из новинок сезона 2018 на фестивале были представлены квест от KFC и сети квестов в реальности «Клаустрофобия» и зона знакомств. Также в течение дня на фестивале проводились автограф-сессии с участием популярных блогеров. Главным сюрпризом стало присутствие Наставника Чемпионата KFC по стритболу Тимофея Мозгова, который пообщался с участниками и дал автографы всем желающим!

На KFC BATTLE FEST определились финалисты Чемпионата KFC по футболу и стритболу. Призы распределились следующим образом:

Чемпионат KFC по футболу (юноши 14-16 лет): I место – ВГТ (Воронеж); II место – Прогресс Армавир (Краснодар); III место – Морской колледж (Новороссийск).

Чемпионат KFC по футболу (юноши 17+): I место – Перспективные (Краснодар); II место – Grizzlies (Волгоград); III место – Сборная Солянка (Новороссийск).

Чемпионат KFC по стритбол (юноши): I место – Grey Sharks (Краснодар); II место –Showmen (Воронеж); III место – Импульс (Ростов-на-Дону).

Чемпионат KFC по стритбол (девушки): I место – Paradise (Краснодар); II место – ВГУИТ (Воронеж); III место – Розовые пантеры (Волгоград).

Тему соревнований продолжил Чемпионат KFC по воркауту. Зона была организована при поддержке бренда «Троекурово». Хедлайнером фестиваля стал Наставник KFC BATTLE по направлению вокал, один из самых популярных исполнителей в российском шоу-бизнесе Егор Крид.

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.