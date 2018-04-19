TESLA PLACE презентовала крупнейшее в мире иммерсивное пространство по версии Книги рекордов Гиннесса

В Москве Tesla PLACE установила сразу два новых мировых рекорда по самым большим в мире проекционным поверхностям: самый большой проекционный прямой экран (2 115 м²), самая большая видео проекционная поверхность (6 201 м²); Прямой экран по высоте равен 8-ми этажному дому. А самая большая видео поверхность при помощи новейших проекционных технологий позволяет преображать пространство вокруг на 360.

На данный момент такие возможности панорамного видео оформления существуют только на российской площадке TESLA PLACE. Замеры экранов были произведены квалифицированным инспектором. Фото и видео-фиксация будут направлены в специальный Комитет Книги рекордов Гиннесса для регистрации. После чего, TESLA PLACE официально станет самым уникальным и высокотехнологичным event-пространством в мире!

Презентация самых больших в мире проекционных поверхностей прошла в рамках мировой offline премьеры клипа от мультиплатинового российского электронного дуэта Filatov&Karas — лидеров мировых чартов Shazam и YouTube, российского чарта iTunes и европейских радио-чартов.

Видео-ряд для клипа на летний регги мотив сингла «Kid at Heart» о ребенке, живущем внутри каждого из нас, снимали сразу на двух континентах, в городах Лос- Анджелесе и Варшаве. Поп-сингл «Kid at Heart» имеет все шансы стать хитом нынешнего сезона.

Оценить масштаб события лично, узнать о возможностях крупнейшего в мире event-пространства, пришли представители крупных российских и международных компаний и звёзды шоу-бизнеса, театра, спорта. Среди приглашенных гостей были замечены братья Сафроновы, Руслан Нигматуллин, Ахмед Мусаев, Руслан Муссунда-Кинтомбо, Динара Ибрагимова, Гульнара Нежинская, Александр “Пересвет” Шаблий, Лола, Алексей Куличков, Олег Харитонов и другие. А также ведущие лайфстайл и бизнес СМИ: ТАСС, Melon Rich, Bridge TV, НТВ, TNT Music, Love radio, Стратегия, GRAZIA, National Geographic Россия, CHIP, The World Magazine, Top Flight, радио Energy и Geometria.

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 организаторы не могли пройти мимо темы спорта. На самом большом в мире экране гостям показали футбольные вырезки из матчей Чемпионата и тизер к фильму «Тренер» Данилы Козловского.

TESLA PLACE позволяет моделировать на площадке любое тематическое пространство. Иммерсивные технологии переносят зрителя и обеспечивают эффект полного погружения в альтернативную дополненную реальность без специальных очков.

Сегодня, чтобы впечатлить зрителей, необходимо использовать самые инновационные digital-технологии. Только в TESLA PLACE есть такие уникальные цифровые возможности, которые позволяют воплотить в реальность любые пожелания и фантазии. TESLA PLACE уже зарекомендовала себя, как лучшая мультимедийная площадка для главных масштабных событий столицы. Среди крупнейших мировых брендов, выбравших TESLA PLACE местом для запуска самых смелых и креативных идей – Giorgio Armani, Maserati, Ballantine’s, Nike, Reebok, Lawson’s и другие. TESLA PLACE подходит под любой формат и масштаб мероприятий. Выбор оформления пространства ограничен лишь пожеланиями и фантазией.

В планах организаторов — дальнейшее совершенствование и тотальная диджитализация eventпространства. Историческая справка: Своим возможностям TESLA PLACE обязана уникальной истории здания в центре столицы. С 1979 г. здесь располагалась испытательная лаборатория высоких токов. Внутри помещения долгое время работал легендарный трансформатор Теслы, в честь которого была названа современная площадка. Гигантская установка высотой 20 метров генерировала ток мощностью до 12 МВ.

Источник: Tesla PLACE

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