Telluride – новый флагман линейки кроссоверов KIA

Большой, эффектный, проходимый и комфортабельный – Telluride приглашает открывать новые маршруты. Внедорожник создан в Калифорнийском дизайн-центре марки, а его производство начнется в ближайшее время на заводе KIA в штате Джорджия. Telluride так и манит в мир открытого неба, маршрутов по пустыне, горных перевалов, тенистых лесов, вьющихся по океанскому побережью живописных дорог и уходящих за горизонт автострад.

Самая крупная в истории KIA модель располагает невероятно просторным салоном, который готов с комфортом вместить в себя до восьми человек. Автомобиль оснащается мощным 291-сильным бензиновым двигателем 3,8 V6, активной системой подключаемого полного привода. Буквально все в этом внедорожнике подчеркивает его незаурядный потенциал для путешествий и приключений.

С самых первых дизайнерских штрихов подразумевалось, что облик автомобиля должен вызывать однозначные ассоциации с легендарными классическими внедорожниками прошлых лет. Он должен был стать большим, намеренно угловатым и решительным. Его рельефные формы и смело прорисованные грани подчеркивают способность отправиться в любое путешествие, невзирая на сложность и протяженность маршрута, и покрытие под колесами. Выверенные и по-своему изящные акценты в экстерьере внедорожника – стали штрихами, дающими недвусмысленный намек на то, что и в салоне этого автомобиля царит истинная роскошь.

Узнаваемый, уверенный образ с классическими элементами

Длинный и широкий капот, массивная радиаторная решетка, выразительные блок-фары с четко различимыми секциями – подчеркивают мощность и надежность. Лобовое стекло установлено более вертикально, чем это обычно делается в наши дни. Светодиодные задние фонари выполнены в форме перевернутой буквы L, делая внедорожник узнаваемым в любое время суток. Не дают спутать его ни с какой другой моделью и выполненные крупным шрифтом надписи Telluride на передней кромке капота и двери багажного отсека. В рельефный изгиб пластины задней нижней защиты интегрированы сдвоенные патрубки выхлопных труб – такое решение одновременно подчеркивает как внедорожные возможности, так и мощь автомобиля.

Интерьер: в любое путешествие – в просторе и с комфортом

Дизайн интерьера развивает впечатление, которое складывается при взгляде на внедорожник снаружи. Ручка на центральной консоли для переднего пассажира подчеркивает, что этот автомобиль готов к движению по неровным дорогам. Широкая передняя консоль имеет акцентированное горизонтальное зонирование. За счет этого и искусного использования отделки премиального качества в салоне удалось создать дополнительное ощущение простора, причем интерьер вызывает ассоциации скорее с роскошной гостиной, чем с утилитарным внедорожником. Запас места в области поясницы, плеч, ног и головы достаточен даже на третьем ряду сидений.

Клиент может выбрать опциональный вариант отделки сидений из сверхмягкой кожи сорта Nappa, с двойной прострочкой, отделку со вставками под «матовый металл» и матовое дерево. Регулирующийся в двух плоскостях руль отделан кожей и может быть оснащен подогревом. Предусмотрена возможность не только обогрева, но и вентиляции сидений двух передних рядов. Система климат-контроля для сидений второго ряда имеет собственный потолочный блок управления, а диффузионные потолочные воздуховоды обеспечивают более рассеянные воздушные потоки и, соответственно, более высокий уровень комфорта.

Инженерные решения, дарящие уверенность и новые возможности

Технические решения, использованные для KIA Telluride, позволяют этому большому SUV великолепно чувствовать себя в разнообразных дорожных условиях, дарить человеку за рулем удовольствие и уверенность. Двигатель V6 GDI семейства Lambda II имеет рабочий объем 3,8 л, работает по циклу Аткинсона и оснащен системой непосредственного впрыска топлива. Его мощность составляет 291 л. с. при 6000 об/мин, а максимальный крутящий момент 401 Нм достигается при 5200 об/мин. Автомобиль оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кузов имеет высокий показатель жесткости на кручение благодаря лежащей в ее основе «силовой клетке», на 59,4% выполненной из сверхвысокопрочных сортов стали.

Telluride имеет независимую подвеску всех колес, причем задняя подвеска оснащена системой автоматического поддержания дорожного просвета: он остается неизменным вне зависимости от загрузки автомобиля, что обеспечивает управляемость и стабильность в движении. В базовое оснащение внедорожника входит тягово-сцепное устройство, позволяющее буксировать прицеп массой до 2 250 кг.

Система выбора режимов движения предлагает четыре основные варианта: Smart, Eco, Sport и Comfort. В каждом из них используется различный набор настроек силового агрегата, трансмиссии и рулевого управления, что обеспечивает соответствующие ходовые качества и ощущения. Помимо этих стандартных режимов, водитель может выбрать один из дополнительных, в зависимости от дорожного покрытия –Snow для движения по снегу или режим принудительного включения полного привода с блокировкой межосевой муфты AWD Lock.

Активная система подключаемого полного привода обеспечивает стабильные ходовые качества за счет перераспределения крутящего момента между передними и задними колесами в зависимости от условий движения и действий водителя. В ней используется электрогидравлическая муфта, позволяющая с высокой точностью управлять степенью блокировки многодискового сцепления, обеспечивая оптимальное перераспределение тяги. В режимах Eco и Smart 100% момента передается на передние колеса. В режимах Comfort и Snow на передние колеса передается 80% крутящего момента, а на задние – 20%. В режиме Sport пропорция составляет 65/35, а в режиме Lock крутящий момент распределяется между всеми четырьмя колесами поровну.

Современные мультимедийные и телематические возможности

Опциональным вариантом оснащения нового KIA Telluride является сенсорный цветной дисплей с диагональю 10,25 дюйма, на который выводится, в том числе, информация с камеры заднего вида с динамическими направляющими при парковке.

Любители качественного звука оценят аудиосистему Harman/Kardon мощностью 630 Вт с 10 динамиками, использующую технологию объемного звучания Quantum Logic Surround Sound и технологию обработки цифрового сигнала Clari-Fi. Мультимедийная система Telluride поддерживает платформы Apple CarPlay и Android Auto, предусмотрено оснащение панелью беспроводной зарядки смартфонов. Уже в стандартном оснащении – пять разъемов USB для зарядки мобильных устройств, опционально их количество может быть увеличено до шести – по два на каждый ряд сидений.

Система многоканального беспроводного Bluetooth-подключения позволяет одновременное подключение двух телефонов. KIA Telluride также оснащается набором функций дистанционного (при помощи мобильного приложения) управления дверными замками, установки температуры в салоне перед поездкой, загрузки маршрутов навигации, контроля за тем, чтобы на задних рядах не остались дети или домашние животные.

Корпорация KIA Motors – производитель качественных автомобилей мирового уровня для тех, кто молод душой. Компания основана в 1944 году и является старейшим автопроизводителем в Корее.

Источник: kia.ru

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