Стартовал проект «СSKAGIRL SPORT»

15 августа стартовал новый проект «СSKAGIRL SPORT», где всем болельщицам ПФК ЦСКА предоставляется возможность бесплатно привести себя в форму под руководством профессионального тренера. На протяжении двух месяцев отобранная шестерка участниц будет жать/приседать/бегать за ЦСКА в фитнес-клубе «COME ON GYM», что находится совсем рядом с их родным стадионом.

Девушки признаются, что ради своего футбольного клуба готовы на все и планируют заниматься спортом до неузнаваемости.

В жюри, помимо организаторов и квалифицированного тренера проекта, вошла Ольга Березуцкая, известная не только по фамилии мужа — футболиста, но и своими спортивными достижениями. Самым «строгим» членом жюри был Владимир Васильевич Березуцкий, сын Василия Березуцкого, завершившего свою футбольную карьеру совсем недавно. Владимир серьезно подошел к делу и проверял конкурсанток на знание истории 24 — го номера в ПФК ЦСКА.

В октябре мы увидим преображенных и изменившихся болельщиц ПФК ЦСКА, среди всех участниц будет выбрана победительница за лучший итоговый результат.

Источник: еженедельник «Футбол»

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