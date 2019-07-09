Старт сезона РПЛ:«Лига Ставок» умножает эмоции

Российская Премьер-Лига и ее генеральный партнер БК «Лига Ставок» накануне старта футбольного сезона-2019/2020 провели совместную пресс-конференцию. На встрече с журналистами глава Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о росте интереса болельщиков к играм первенства страны, а президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский представил новый слоган предстоящего сезона.

Одна из основных миссий нашей компании – популяризация футбола, и спорта в целом, — заявил Юрий Красовский. – Мы делаем просмотр футбольных матчей более захватывающим и более интеллектуальным, привлекаем большее количество болельщиков. Устраиваем розыгрыши билетов, атрибутики. А в новый сезон «Лига Ставок» выходит с обновленным логотипом и новым коммуникационным сообщением «Умножаем»! Умножаем эмоции, умножаем интерес через просмотр матчей с друзьями и в кругу семьи»

Подводя итоги прошедшего сезона, Юрий Красовский представил статистику роста ключевых показателей и активности аудитории БК «Лига Ставок». Так, РПЛ заняла первое место по обороту, количеству ставок и количеству клиентов, делающих ставки на матчи среди ТОП-5 чемпионатов 2018-2019 (в среднем на один матч). В компании зафиксирован рост оборота на 65,9% и количества клиентов на 64,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Оборот РПЛ составил больше, чем у каждого из ТОП-5 (Англия – на 54,3%, Испания – на 71,6%, Италия – на 98,8%, Германия – на 164,3%, Франция – на 229,5%). Количество ставок на РПЛ превысило количество ставок на любой чемпионат из ТОП-5 (Англия – 29,4%, Испания – 30,4%, Италия – 44,8%, Германия – 62,3%, Франция – 108,2%)

Кроме того, Юрий Красовский рассказал о планах по внедрению новой системы предупреждения договорных матчей. По его мнению, присоединение Российской Федерации к Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями вывело необходимость эффективной борьбы с «договорными» матчами на принципиально новый уровень.

«Букмекерский бизнес за последние три года очень изменился, – объяснил Юрий Красовский. – Теперь большая часть ставок, примерно 70% от оборота, принимаются в режиме live прямо во время матчей. Сегодня в мире успешно работает система выявления мошенничества в спорте Fraud Detection System. Она используется ФИФА, УЕФА, Олимпийским комитетом и большинством прогрессивных международных федераций спорта. Мы от лица отрасли выступили с инициативой внедрения такой системы в нашей стране – Российской Национальной Платформы (РНП) по борьбе с договорными матчами. В ее основу заложены сложные программные алгоритмы, которые в режиме реального времени отслеживают десятки параметров из сотен источников для выявления подозрительных матчей, нечестной спортивной борьбы. Это эффективный, но дорогостоящий продукт, финансирование которого будут осуществлять букмекерские компании через СРО. Сейчас мы встречаемся с руководством разных национальных федераций и лиг, чтобы познакомить их с принципами работы новой системы».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Лига Ставок

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