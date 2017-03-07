«Спорт и киберспорт: конкуренты или партнеры?»

В состоянии ли киберспорт составить традиционному спорту реальную конкуренцию или они могут сосуществовать в рамках взаимовыгодного партнерства? Эта тема станет предметом обсуждения на круглом столе, который состоится на факультете «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес –школы RMA в рамках Ночи открытых дверей.

Современные чемпионаты по компьютерным играм мало чем отличаются от крупных футбольных и хоккейных турниров. Большие игровые арены, появившиеся во многих городах мира и построенные специально для киберспортивных соревнований, — это те же стадионы. Зрители, пришедшие посмотреть на любимые команды вживую или наблюдающие за турниром онлайн, — те же болельщики. На киберспортивных матчах в специально оборудованных студиях работают профессиональные комментаторы и аналитики, детально разбирающие ход каждой игры. Добившиеся успеха геймеры превращаются в профессионалов, зарабатывающих на жизнь исключительно игрой. Популярность и перспективность киберспорта привлекают в эту сферу огромные спонсорские капиталы, а многие традиционные спортивные клубы вводят в свои структуры киберспортивные подразделения. Зачем они это делают?

Мероприятие пройдет при участии спикеров, представляющих лучшие киберспортивные клубы России, спонсоров и инвесторов, тематические площадки, профильный телеканал GameShow, ивент-агенство Global Clubbing, футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив».

Во время обсуждения на круглом столе будут развернуты следующие темы:

1. Что такое киберспорт как явление в целом?

2. Особенности киберспорта как индустрии: чем он отличается от традиционного спорта?

3. В чем заключаются основные причины взрывного роста киберспорта?

4. Емкость киберспортивного рынка, инвестиции, спонсорство, заработок на внутриигровом и физическом мерчандайзинге.

5. Чем киберспортивные болельщики отличаются от футбольных и хоккейных фанатов?

6. Зачем «Майми Хит», «Шальке 04» и «Галатасарай» инвестируют в киберспорт?

7. Взаимоотношения киберспорта и традиционных спортклубов в России: настоящее и будущее.

8. Нужны ли киберспорту менеджеры?

Состав участников круглого стола:

1. Роман Дворянкин, генеральный директор профессионального киберспортивного клуба Virtus.pro.

2. Владислав Кригер, директор по стратегическому развитию киберспортивного клуба М19.

3. Александр Юткин, директор по маркетингу киберспортивного клуба М19.



4. Алексей Киричек, исполнительный директор ФК «Локомотив» (Москва).

5. Артем Татаринов, заместитель генерального продюсера телеканала GameShow.

6. Елена Лемперт, директор по мероприятиям ВТБ Ледовый Дворец.

7. Виталий Урезченко, директор по маркетингу Yota.

8. Тарас Козюра, основатель ивент-агентства Global Clubbing.

9. Павел Швец, директор по маркетингу ФК «Спартак» (Москва).

10. Филипп Папенков, корреспондент газеты «Спорт-Экспресс», модератор дискуссии.

Посетить круглый стол при условии предварительной регистрации могут все желающие.

Место и время проведения круглого стола: пятница, 17 марта. Учебный центр RMA (улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 12, центр Artplay, проезд до станции метро «Курская» (кольцевая) или «Чкаловская»). Аудитория: Big. Начало в 20.00.

Фото: Global Look Press

Источник: RMA