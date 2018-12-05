«Спартак» приглашает юных футболистов на зимние сборы

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Со 2 по 8 января 2019 года футбольная школа «Спартак» снова ждет всех желающих провести зимние каникулы с пользой, получить новые футбольные навыки и узнать много нового из мира футбола. Ребят ждут 2-х разовые тренировки в манеже, спортивные викторины и командные игры.

По традиции, в зимний заезд можно приезжать всей семьей. Родители отдыхают, спортсмены тренируются, и все вместе участвуют в наших мероприятиях!

Место: парк-отель «Огниково» (МО, Истринский район). Подробности по тел.+7 903 764 0064

Источник: Футбольная школа «Спартак»

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