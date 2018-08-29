«Спартак» приглашает в «Парк Легенд» на матч открытия хоккейного сезона

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

ХК Спартак

2 сентября в Москве в «Парке Легенд» на Автозаводской — премьера нового хоккейного сезона: «Спартак» принимает «Амур». «Красно-белые» приготовили отличную программу для болельщиков на матч открытия, при этом развлекательные мероприятия пройдут как внутри арены, так и на площади перед ней.

Начало праздничной программы с 14:00 по московскому времени:
«Бомба» № 1
Кавер-группа «Crazy Beats» исполнит самые популярные российские и зарубежные хиты

«Бомба» № 2
У всех детей будет возможность покататься на велобегах и попрыгать на батутах

«Бомба» № 3
Яркое шоу от цирка «Аквамарин»

«Бомба» № 4
«Спартак» и Музей хоккея проведут квест и первые 5 победителей получат памятные призы

«Бомба» № 5
Первоклассников будем принимать в «спартачи»

«Бомба» № 6
Red Bull угостит болельщиков знаменитыми энергетиками и привезёт настоящий Хаммер с диджеем на крыше

«Бомба» № 7
На площади пройдет настоящий фестиваль еды

И сразу несколько «бомб» ждут внутри арены в «Парке Легенд»:
Детская комната с профессиональными аниматорами, детская фотозона, фотозона «Герой обложки», флорбол, аттракцион «Сила удара», аквагрим, настольный хоккей, мастер-класс по рисованию мультиков на айпадах и много других отличных развлечений для всей семьи!

Незабываемый воскресный вечер вместе со «Спартаком»! Приходите с друзьями!

Источник: ХК «Спартак»
Фото: ХК «Спартак»

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