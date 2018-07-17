ŠKODA KODIAQ EXPERIENCE: уникальный мультимедийный внедорожный тест-драйв прошел в пяти городах России

В Москве завершился проект KODIAQ EXPERIENCE, прошедший в пяти городах России. Главным элементом передвижной трассы для внедорожного тест-драйва стало уникальное шоу, созданное при участии лучших мультимедийных художников, чтобы позволить водителю за рулем автомобиля перенестись в лесную чащу. Специальные off-road препятствия дали возможность всем желающим испытать внедорожные возможности KODIAQ, не выезжая из города.

Проект ŠKODA KODIAQ EXPERIENCE совершил путешествие по пяти городам России. Стартовав в Казани, он переместился в Уфу, Екатеринбург, Санкт-Петербург, чтобы завершиться в Москве. Все желающие смогли побывать на специальной площадке, имитирующей внедорожные условия, такие как подъем в гору под углом 25 и проезд на высоте 4-х метров с боковым уклоном более 35.

Такие испытания продемонстрировали, что внедорожные качества KODIAQ, включая специальную функцию Off-road и систему выбора режима движения Driving Mode Select (Eco, Normal, Sport, Individual, Snow), позволяют автомобилю преодолевать любые препятствия. Уникальность этому проекту обеспечил специально разработанный 14-метровый купол с 360-градусной проекцией, созданной при участии лучших мультимедийных художников России.

Подобная инсталляция в динамике была реализована впервые в автомобильной индустрии. 12 проекторов обеспечивали полное погружение зрителя в виртуальную реальность, перенося его из городской суеты в успокаивающую атмосферу леса и даря ощущение путешествия по горной дороге.

На тест-драйве были представлены полноприводные версии KODIAQ в комплектации Style с бензиновым и дизельным двигателями объемом 2 литра и мощностью 180 л.с. и 150 л.с. соответственно, оснащенные трансмиссией DSG-7, а также KODIAQ SCOUT с мотором 2.0 TDI (150 л.с.) в сочетании с DSG-7. Продолжительность одного тест-драйва составила около 20 минут, за час трасса принимала до 24 экипажей.

Источник: ŠKODA AUTO

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