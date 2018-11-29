«Ситуацию, аналогичную нынешним протестам фанатов «Спартака» против Глушакова, мы проходили…». Руководство «Рапида» — о заработках и конфликтах с болельщиками

Московский «Спартак» принимает в матче группового этапа Лиги Европы венский «Рапид». В матче на выезде «красно-белые» уступили со счетом 0:2, а теперь намерены взять реванш. Накануне встречи на стадионе «Открытие Арена» прошел мастер-класс топ-менеджеров «Рапида» для студентов и выпускников факультета «Менеджмент в игровых видах спорта». В мероприятии приняли участие:президент клуба Михаэль Краммер, генменеджер Кристоф Пешек, финансовый директор Мартин Брюкнер, а также глава организационного департамента Энди Марек.

Бизнес-школа RMA. Менеджмент в игровых видах спорта

О новом стадионе

— В прошлом году доходная часть бюджета ФК «Рапид» составила 43 имлн евро, — рассказывает Михаэль Краммер. — И новый стадион, его коммерческое название — «Альянц», из этих денег принес нам без малого две четверти — в районе 18 млн: я говорю сейчас как о доходах, получаемых непосредственно в дни матчей, так и от проведения на арене неспортивных ивентов —конференций, выставок, корпоративных мероприятий, и так далее

Если сравнивать это с доходами от прежнего нашего стадиона, «Герхард Ханнапи», то они сейчас практически удвоились. Почему разница настолько велика? Потому, что во-первых, тот стадион нам не принадлежал, нам приходилось арендовать его у венского муниципалитета. И во-вторых, и в главных, «Альянц» — это просто качественно иной уровень удобства, комфорта, безопасности, и, соответственно, иные возможности для извлечения дохода.

— Строительство новой арены обошлось нам в 55 млн евро, — отмечает Кристоф Пешек. — Из них 20 миллионов это средства клуба, а 35 мы получили в кредит от правительства города. Если говорить о сроках погашения, в ближайшие пять лет мы по своим обязательствам полностью расплатимся.

— На матчи чемпионата Австрии самый дешевый билет на обычные места стоит 21 евро, самый дорогой — 41. Это, еще раз подчеркну, если мы говорим об обычных билетах для обычных болельщиков, — добавляет Мартин Брюкнер. — Что же касается, например, лиц с ограниченными возможностями, то для них у нас — вход бесплатный. Больше того, если, например, инвалид-колясочник — для них на «Альянце» выделено 50 мест — приезжает на игру с сопровождающим, то этот человек за свой билет платит не 21 евро, а всего двенадцать. А еще у нас есть 25 мест для слепых и слабовидящих: они оснащены наушниками, через которые эти люди могут слушать специально для них ведущийся репортаж.

Такое кому же не понравится? И им понравилось, сначала — обхождение, потом — сам футбол. Плюс второй момент: цены. Мы в тот период времени на места за воротами их выставили, по австрийским меркам, какие-то невероятно дешевые… Я не знаю, мне сложно сказать в евро, потому что евро тогда еще не было, были шиллинги, но в общем, если переводить это на нынешние рубли, то это будет… Ну, наверное, 5 тысяч рублей за сезонный абонемент, может — чуть дороже, пять тысяч триста…

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О сумме контракта с телевидением

-Совсем недавно забавный был случай: играли мы в Лиге Европы с «Вильярреалом», и меня их генменджер спрашивает: «Вы сколько на телевизионных правах зарабатываете? Я говорю: «Три-три с половиной миллиона». Он такой: «За матч?!» «Да нет, — говорю, — коллега, за сезон». В Австрии телевизионный контракт всей Бундеслиги — это 35 миллионов евро в год. Я даже не знаю, с кем нас можно в этом смысле сравнить. Наверное, со Швейцарией, — говорит Михаил Краммер.

— Так что преувеличивать значение этой статьи нашего дохода не стоит: она вполне сопоставима с теми вполне скромными заработками, которые нам приносит мерчандайзинг — 2,5–3,5 миллиона евро в год, в зависимости от того, насколько удачно мы играем и где оказываемся в итоговой таблице.

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О Денисе Глушакове и конфликтах клуб-игрок

— Мы, признаться, удивились, когда «Спартак» на первую игру в Вену прилетел без Глушакова. Тогда говорили, что это — решение Карреры, но в детали мы не были посвящены… Прямо точно с такой ситуацией (как конфликт фанатов с Глушаковым) нам сталкиваться не приходилось, но нечто аналогичное мы два-три года тому назад проходили, — продолжает президент «Рапида». — Мы тогда взяли одного молодого парня, нападающего, очень, с нашей точки зрения, перспективного. Он до нас играл за «Аустрию», это, конечно, была проблема, но не так, чтобы неразрешимая — такие переходы и раньше время от времени случались, болельщики по этому поводу волновались, но как-то все в итоге, как правило, рассасывалось.

А тут все иначе вышло. Начал этот парень за нас играть, и вдруг мы видим, что наши фанаты его почему-то прямо очень активно не принимают — гнобят его, оскорбления с трибун скандируют, в общем, все такое. И что в итоге оказывается? Оказывается, мы упустили из виду, что этот парень совсем в ранней юности активно болел за «Аустрию», входил в одну из их фанатских группировок. Правда, сам он в этом поначалу не признавался. С ним наш капитан по этому поводу говорил, спрашивал: «Ты правда за «Аустрию» топил?». Тот отвечает: «Нет, ну что вы, это не я, это другой кто-то, тут какая-то ошибка!»

Ну, он, капитан в смысле, пошел к нашим фанатам, и говорит: «Мужики, прекращайте его травить, вы ошиблись…» А они в ответ ему предъявляют фотографии этого парня из Facebook — на них он на фанатской трибуне «Аустрии», с их баннером и, так далее. В общем, после этого он действительно у нас играть уже никак не мог — человек же не просто за «врагов» болел, не просто за них играл, но он еще и нашего капитана обманул… Так нельзя… Пришлось его продать…

В группе G после 4 туров московский «Спартак» занимает второе место с 5 очками. Столько же очков у «Рейнджерс», который располагается на третьей позиции. «Рапид» замыкает таблицу с 4 баллами. Лидирует в группе «Вильярреал» с 6 очками.

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Источник: Бизнес-школа RMA

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