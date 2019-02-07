Шведские игры: болеем за «Красную машину»!

БК «Лига Ставок» — официальный партнер сборной России по хоккею — дарит своим гостям фрибеты размером до 100 000 рублей за поддержку сборной России по хоккею в матчах Шведских игр.

Чтобы получить бонус, достаточно заключить доматчевое пари на победу сборной России: в основное время, по итогам овертайма или в результате послематчевой серии буллитов каждого из трех матчей.

Внимание! Каждый из участников акции может получить в итоге до четырёх фрибетов. Размер каждого из них зависит от суммы заключенных пари.

«Красная машина» уже выиграла два предыдущих этапа Евротура: Кубок Карьяла и Кубок Первого канала. Команда Ильи Воробьева дебютный матч этапа проведет против Финляндии в Ярославле и только потом переедет в Стокгольм, где сыграет со шведами и чехами. Добавьте эмоций в просмотр хоккейных матчей и болейте за сборную России по хоккею вместе с БК «Лига Ставок»!

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте, а также у кассиров в букмекерских клубах «Лига Ставок» и по телефону 8-800-555-44-55.

Источник: Лига ставок

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