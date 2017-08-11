Шампунь SYOSS MEN CLEAN&COOL – чистота и свежесть волос на целый день

Москва – Бренд Syoss представляет новый шампунь для мужчин с инновационной технологией CLEAN-MENTHOL. Теперь чистота и ощущение свежести не покинут вас в течение всего дня!

По статистике, 75% мужчин в нашей стране используют специальные косметические средства, чтобы всегда отлично выглядеть. Представители сильного пола предъявляют высокие требования к шампуню – он должен хорошо очищать волосы и обеспечивать чувство свежести в любых ситуациях.

Ориентируясь на потребности мужчин, SYOSS MEN представляет шампунь CLEAN&COOL для нормальных и жирных волос и кожи головы, надежно удаляющий лишний жир и следы стайлинга. А инновационная технология CLEAN-MENTHOL в его составе позволяет поддерживать чистоту волос и ощущение свежести, как при -4 ° в течение всего дня.

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