Шаг в будущее: Порше Центр Таганка презентовал новый Porsche Macan 2019

В Grand Ballroom прошла презентация технологичной новинки автомобиля Porsche Macan. Модная диджитал-вечеринка в банкетном зале на Шлюзовой набережной собрала более 200 гостей. Организатором мероприятия выступил Порше Центр Таганка.

Для идеального мероприятия была выбрана идеальная площадка – Grand Ballroom, банкетный зал, расположенный в самом центре столицы. В фойе гостей ожидали специально подготовленные интерактивные зоны. Красочная арт-инсталляция Flow поразила гостей сотнями ярких динамических лучей, превратив пространство в сказочный световой перфоманс.

Любителей селфи ожидал приятный сюрприз – инстастена, где фотографии в режиме реального времени преобразовывались в креативные коллажи, а обладатели самых популярных фото получили памятные подарки от Порше Центр Таганка. Ценители утонченного стиля насладились удивительной динамической картиной-проекцией «Морфология». Изображения буквально «рождавшиеся» на глазах гостей из разных слов, стали самыми настоящими портретами эмоций и чувств!

Эффектную шоу-программу обеспечило яркое выступление победителей шоу «Танцы» на ТНТ и музыкальные сеты DJ Twins Project и DJ Pahomoff, а изысканный фуршет позволил гостям поделиться эмоциями в непринуждённой обстановке. Главным героем вечера стал новый Porsche Macan. В этом автомобиле поражает гармония дизайнерской концепции, которая сочетает в себе традиционность и технологичность.

Современные технологии, инновационные решения и уникальные дизайнерские разработки стали концептуальной основой нашей диджитал-вечеринки. Мы все вместе сделали шаг в будущее. Новый Porsche Macan – спортивный автомобиль будущего, и он докажет это на каждом километре дорог», – отметил Алексей Забелкин, генеральный директор Порше Центр Таганка.

Модернизированный Porsche Macan 2019 уже доступен в Порше Центр Таганка по цене от 3 986 000 рублей. Новый кузов характеризуется габаритами 1923 х 4686 мм. В список базового оборудования модели входят светодиодные фары и фонари, боковые зеркала с полным электропакетом (регулировка, обогрев и складывание), подогрев передних сидений и рулевого колеса, электропривод кресла водителя (восемь настроек), трехзонный климат-контроль, многофункциональный спортивный руль с «лепестками» смены передач, электропривод двери багажника, приборная панель с 4.8-дюймовым цветным экраном, мультимедийная система PCM с 10.9-дюймовым сенсорным дисплеем (навигация, управление голосом, модуль LTE, сервисы Porsche Car Connect),

150-ваттная акустика (10 динамиков и усилитель), USB-порты на переднем и заднем рядах сидений. По умолчанию автомобилю также полагаются круиз-контроль, парковочный ассистент, система курсовой устойчивости и система мониторинга давления в шинах. В базовом варианте Porsche Macan имеет бензиновый двигатель мощностью 252 л.с. Разгон до 100 км/ч за 6,7 секунд, максимальная скорость до 227 км/ч.

Источник: Порше Центр Таганка

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