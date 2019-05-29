Самой доходной командой для болельщиков в этом сезоне РПЛ стал «Енисей», а самой сенсационной — «Ростов»

Заключительный игровой уикенд РПЛ не обошелся без сенсаций. «Спартак» неожиданно проиграл в Оренбурге, ЦСКА уничтожил «Крылья Советов», а «Динамо» и «Арсенал» выдали сверхрезультативный матч в Петровском парке. Заместитель гендиректора БК «Лига Ставок», генерального партнера РПЛ, Александр Егоров, подводя итоги 30-го тура, отметил, что второй год кряду российская лига стала самым популярным чемпионатом по объему принятых ставок.

«Минувший тур оказался для болельщиков положительным. По итогам 30-го тура сумма выплат превысила сумму ставок на 19%. Наибольший интерес у фанатов вызвала встреча «Краснодара» с «Рубином», на которую пришлось 18% от общего числа принятых ставок. Для компании самым доходным матчем оказалась игра между «Оренбургом» и «Спартаком», где сенсационную победу одержали хозяева. А вот для болельщиков самыми выигрышными стали два поединка — «Зенита» с «Енисеем» и ЦСКА с «Крыльями Советов». В обоих случаях сумма выплат превысила сумму принятых ставок на 39%», — отметил Александр Егоров на пресс-конференции по итогам 30-го тура РПЛ.

Самой популярной командой Премьер-Лиги, на матчи которой болельщики чаще всего делали ставки, по итогам сезона стал столичный «Спартак». На игры красно-белых пришлось 8,98% от всех принятых ставок. Совсем немного от москвичей в этом рейтинге отстал «Зенит». Его показатель равен 8,94%.

«Самой доходной командой для болельщиков в этом сезоне стал «Енисей». А вот самой сенсационной командой — «Ростов». Южане часто добивались неожиданных и непредсказуемых результатов. Как с положительной точки зрения, так и с отрицательной. Ставший чемпионом страны «Зенит» был фаворитом сезона — общий объем ставок на их итоговый успех составил 32%. Ещё сильнее болельщики верили в победу Фёдора Чалова в гонке бомбардиров. Объём ставок на форварда армейцев достиг отметки в 72%», — рассказал Егоров.

Самый крупный выигрыш в этом сезоне был зафиксирован в 29-м туре. Один из болельщиков собрал «экспресс», в котором верно угадал исходы всех восьми матчей. Общий коэффициент достиг отметки 10 147,00. И несмотря на небольшую сумму ставки — всего 50 рублей, — это позволило болельщику выиграть свыше полумиллиона — 507 383 рублей.

«Также хочется отметить, что по объёму принятых ставок Российская Премьер-Лига второй год подряд становится самым популярным чемпионатом. Но если в прошлом году РПЛ была единоличным лидером по этому показателю, то в этом сезоне с ней сравнялась английская Премьер-лига. На оба чемпионата пришлось по 6,17% от общего объема ставок», — заявил Егоров.

Источник: Лига Ставок

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею