Русинов победил, Терещенко не добрался до финиша. После 10-летнего перерыва серия Ле-Ман вернулась в Испанию

После продолжительного перерыва Европейская серия Ле-Ман (ELMS), именуемая еще и как 4-часовая гонка на выносливость, вернулась на знаменитый автодром «Барселона-Каталунья».

Построенная в 1991-м году в небольшом городке Монмело неподалеку от Барселоны трасса видела множество ярких событий и рекордов, но большинство из них связаны с этапами Формулы-1. Последний раз серия Ле-Ман гостила здесь ровно 10 лет назад, а из нынешних участников гонки в ней принимали участие 3 команды и 10 пилотов.

Здесь легендарный Михаэль Шумахер одержал свою первую победу за рулем Ferrari, здесь этот немецкий гонщик доезжал до подиума со сломанной коробкой передач, которая могла ехать лишь на пятой скорости. Здесь первую домашнюю победу в Ф-1 для испанцев одержал Фернандо Алонсо. Но все же история трассы не так безоблачна, как может показаться на первый взгляд.

Дело в том, что строительство автодрома стало общим проектом, в котором приняли участие и местные городские власти, и Королевский автомобильный клуб Каталонии, и каталонское правительство. Со строительством трассы совместными усилиями участники амбициозного проекта справились, а вот правильно распорядиться и использовать сооружение оказалось задачей более сложной.

Финансовые трудности, связанные с содержанием трассы, и неумелый менеджмент привели к тому, что 5 лет назад «Каталунья» едва не осталась без Формулы-1

Низкая посещаемость лишь ухудшала ситуацию и было принято решение, что испанский этап Гран-при Ф-1 отныне станет гостить в Монмело лишь в нечетные годы, а по четным отправится в Валенсию. Но Валенсия, испытывавшая еще более серьезные финансовые трудности, взяла самоотвод и первая формула осталась в испанском городке, который в своей истории уже принял 26 этапов Гран-при. Тем приятнее возвращение серии Ле-Ман в Испанию, где ELMS не видели уже 10 лет.

Квалификационные заезды получились довольно напряженными. Лучшее время на круге показал экс-чемпион ELMS Поль-Лу Шатен из французской команды Idec Sport, опередивший ближайшего преследователя в квалификации более чем на полсекунды, чему был несказанно рад:

Мы несколько раз обидно упускали победу в квалификации, порой проигрывая даже не десятые, а сотые доли секунды. Сегодня прекрасно поработала вся команда, а я очень доволен машиной»

Что касается российского представительства на ELMS, то стоит отметить 17-е место болида команды Панис-Бартез, за рулем которого был в том числе и Константин Терещенко. Роман Русинов и его партнеры по G-Drive Racing выдали в разряде LMP2 третий по скорости круг. Соперники показали в квалификации довольно ровные результаты и можно было рассчитывать, что и сама гонка получится предельно напряженно, а вместе с тем и интересной.

Испанская жара тоже сыграла свою роль. На момент старта гонки температура воздух на автодроме была пол 30 градусов, а само покрытие трассы прогрелось почти под 50. И это не смотря на то, что старт был назначен на небывало позднее время. И жарко, как не сложно догадаться, было не только зрителям на трибунах.

Для двух российских гонщиков этот старт стал логичным продолжением всего сезона. Русинов, чей болид располагался на стартовом поле на третьей позиции, довольно быстро обошел соперников из Idec Sport и Cool Racing и вышел в лидеры. А вот Panis BarthezCompetition поджидала неудача — Ligier JSP217 — Gibson под номером 23 (не 24, в экипаж которого входит наш Костя Терещенко) столкнулся с одним из соперников и откатился на последнее место, что резко сократило шансы на успешное завершение гонки в виду того, что именно этот экипаж в квалификации занял место, с которого можно было попытаться атаковать.

В итоге из двух экипажей Panis BarthezCompetition до финишной черты добрался лишь один – 23-й. Терещенко и его партнерам уже не в первый раз не удается завершить гонку. Первое место, на которое вывел Роман Русинов свой болид, ему с партнерами по экипажу удалось сохранить до самого конца.

Серьезной борьбы за лидерство на этот раз не получилось. Угадав с шинами и сохранив драгоценное время на заезды в боксы, победитель гонки так и не позволил соперникам приблизиться к себе. А вот за места на пьедестале борьба шла до последних кругов, которые пилоты совершали уже в сумерках.

4 часа Ле-Мана. Барселона. LMP2. 1. G-Drive Racing (#26). 2. Graff (39). 3. Cool Racing (37). 4. Duqueine Engineering (30). 5. Idec Sport (28). 6. Algarve Pro Racing (25). 7. United Autosports (22). 8. United Autosports (32). 9. Carlin (45). 10. DragonSpeed (21). 11. BHK Motorsport (35). 12. Algarve Pro Racing (31). 13. RLR Msport (43). 14. Idec Sport (27). 15. Panis Barthez Competition (23).

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

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