«Рубин» стал первым обладателем премии «Лига Fair Play» в новом сезоне

Перед началом первого домашнего матча осеннего отрезка сезона Премьер-лиги «Рубин» — «Енисей» хозяевам встречи была вручена премия «Лига Fair Play», учрежденная РПЛ и генеральным партнером Российской Премьер-лиги — БК «Лига Ставок». Клуб из Казани продемонстрировал самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-Лиги по итогам июля-августа 2018 года. Почетную награду капитану команды Сесару Навасу вручили директор по правовым вопросам Премьер-Лиги, делегат матча Борис Ларин и заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

«Мы играем свой стиль, со своей интенсивностью, наша игра дейсвительно честная и чистая, — поделился капитан «Рубина» Сесар Навас. — И, конечно, очень здорово, что судьи и все, кто принимал решение о премии, это оценили и отметили наградой, это приятно!»

Напомним, премия «Лига Fair Play» вручается ежемесячно на основании оценок делегатов матчей по шести параметрам, рекомендованным УЕФА: желтые и красные карточки; зрелищность матча; уважение к сопернику; уважение к судьям; поведение представителей команд; поведение болельщиков.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play: желтые и красные карточки; зрелищность матча; уважение к сопернику; уважение к судьям; поведение представителей команд; поведение болельщиков. Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах Премьер-лиги, получит премию «Лига Fair Play» сезона-2018/2019. Узнать регламент, познакомиться с таблицей результатов и лауреатами премии можно на сайте ligafairplay.ru

Источник:Лига Ставок

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею