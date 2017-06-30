Россия выиграла турнир по мини-футболу KIA Champ 2017

Россия одержала безоговорочную победу в международном этапе любительского турнира по мини-футболу KIA Champ into the Arena 2017. В финале встретились команда «ЦДКА» из Москвы, ранее победившая в российском этапе турнира, и команда из ЮАР. Россияне выиграли в упорной борьбе в серии пенальти.

Международный этап турнира по мини-футболу KIA Champ 2017 состоялся в Сочи 27 и 28 июня. Там встретились 10 команд из 8 стран: 3 команды-победительницы российского этапа турнира и по одной команде из Германии, ЮАР, Чили, Мексики, Перу, Аргентины и Саудовской Аравии. Соревнования прошли на высоком уровне — за ходом игры следили профессиональные арбитры, а правила соответствовали международным требованиям по проведению турниров по мини-футболу.

Все участники международного этапа KIA Champ 2017 посетили второй полуфинал Кубка Конфедераций FIFA 2017 между Германией и Мексикой. Матч состоялся 29 июня 2017 года на стадионе «Фишт» в Сочи.

Любительский турнир KIA Champ — неизменный спутник главных мировых футбольных событий, спонсором которых выступает KIA Motors. На глобальном уровне мероприятие проводилось уже в пятый раз. В этом году турнир впервые прошел в России, поскольку РФ принимает Кубок Конфедераций FIFA 2017.

Ровно через год, перед чемпионатом мира-2018, турнир любительских команд по мини-футболу KIA Champ под эгидой KIA Motors вновь пройдет в России. Команды «ЦДКА», Lebo и «Кайзер», которые в этом году попали на пьедестал почета российского этапа соревнований, мастерской игрой обеспечили себе путевку на KIA Champ 2018. Остальные команды смогут принять участие в отборочных матчах турнира в следующем году.

Источник: официальный сайт КIA

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