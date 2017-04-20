Российский дебют кроссовера Chery Tiggo 2

На территории дизайн-завода «Флакон» в Москве состоялась презентация молодёжного кроссовера Chery Tiggo 2. Команде разработчиков и дизайнеров концерна Chery досталась сложная задача – создать автомобиль, который должен идеально вписаться в многогранную виртуально-реальную модель жизни девушек и юношей, которым сейчас от 18 до 27 лет.

Кроссовер Chery Tiggo 2 впечатляет своим ярким и смелым дизайном, пропитанным духом свободы, универсализма и практичности. Фары выполнены в семейном стиле Tiggo и запоминаются визуальным соединением через переднюю решетку и эмоциональным прищуром. Острый и динамичный дизайн с двойной боковой линией на бортах автомобиля подчеркивает эстетическое совершенство Chery Tiggo 2. Дополнительной элегантности придает кроссоверу горизонтальная линия на заднем бампере, представленная в виде хромированной накладки и имеющая продолжение в задних фонарях.

Интерьер Chery Tiggo 2 определенно понравится ярким творческим и интеллектуальным личностям, так как салон автомобиля выполнен в двухцветном комбинированном решении – чёрном и оранжевом. Особое внимание привлекает панель приборов, которая выглядит оригинально, но при этом считывание информации остаётся чётким и безупречным. Бело-лунная подсветка панели приборов имеет два режима — дневной и ночной, распознавание и переключение происходит автоматически.

Как и старшие братья – кроссоверы Tiggo 5 и Tiggo 3 – субкомпактный Tiggo 2 обладает инновационной мультимедийной системой Chery Cloudrive. Система является собственной разработкой концерна Chery и призвана перенести мир и возможности смартфона в салон автомобиля. Общение в мессенджерах, прокладка маршрута в любой удобной навигационной программе, воспроизведение музыкальных треков, игры, почтовые серверы, просмотр фильмов, сериалов, клипов и многое другое, что умеет смартфон, теперь доступно водителю и пассажирам с 8-ми дюймового сенсорного дисплея мультимедийной системы.

Chery Tiggo 2 будет доступен в продаже с 22 апреля 2017 года и представлен в двух комплектациях — Comfort и Luxury, с двумя типами трансмиссий – механической коробкой передач и автоматом. Кроссовер оснащается 1,5-литровым 106-сильным бензиновым двигателем, который отличается топливной экономичностью: минимальный расход бензина 6,2 литра.

Максимальная комплектация – Luxury – включает в себя богатый набор опций: стильные хромированные 16-дюймовые диски из алюминиевого сплава, парктроники и камеру заднего вида, антиблокировочную систему тормозов (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), cистему контроля давления и температуры в шинах (TPMS), подушки безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контроль, кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, а также инновационную мультимедийную систему CLOUDRIVE и многое другое.

Минимально возможная стоимость кроссовера Chery Tiggo 2 составляет 598000 рублей в рамках постоянно действующих маркетинговых программ.

Источник: еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1