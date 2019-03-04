Rexona запустила линейку дезодорантов с логотипами английских футбольных клубов

Конфликт Маурицио Сарри и Кепы Аррисабалаги – далеко не главное событие матча «Челси» – «Манчестер Сити». Во время прямой трансляции игры в Москве прошел необычный челлендж: комментатор Владимир Стогниенко и видеоблогер Никита Ковальчук не только комментировали матч, но и параллельно играли в футбол сами.

На протяжении 90 минут основного времени, 30 минут экстра-тайма и всю серию пенальти Стогниенко и Ковальчук не останавливались и бегали по полю, а заодно и презентовали новую коллекцию дезодорантов Rexona для мужчин с логотипами популярных футбольных клубов Англии – «Челси» и «Манчестер Сити».

Rexona предложила участникам и зрителям на своем примере убедиться, что значит призыв #будьвдвижениибудьвигре! За челленджем комментаторов следили блогеры Александр Журавлев, Алексей Гуркин и EvoNeon, а еще 95 тысяч человек смотрели битву в онлайне!

Не самое бодрое основное время английского матча раскачали участники игры в Москве! Мы с Никитой не только комментировали происходящее, но и гоняли в футбол с самыми спортивными зрителями. И, конечно же, зрительницами! За Никиту играла в основном молодежь, пришлось попотеть!» – делится эмоциями от игры Владимир Стогниенко.

Никита Ковальчук отметил оригинальность идеи: «Rexona предложила нам не просто комментировать матч, но и играть в футбол! Одновременно! Было весело. Я радостно рубился с Володей и зрителями! Так комментировать футбол круче: есть игра — смотришь, нет – делаешь ее сам».

Источник: Rexona

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