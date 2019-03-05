Ректор РМОУ Лев Белоусов избран действительным членом Российской академии образования

Ректор Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) Лев Белоусов избран действительным членом Российской академии образования, став академиком РАО. Будучи авторитетным и известным на международном уровне ученым, Лев Сергеевич является заслуженным профессором Московского университета, членом Совета по внешней и оборонной политике России. С 28 сентября 2018 года исполняет обязанности декана исторического факультета МГУ.

Научная деятельность Льва Белоусова отмечена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — за выдающиеся заслуги в деле создания Российского Международного Олимпийского Университета, а также Медалью Петра Лесгафта за заслуги в спортивной науке и образовании.

Указом Президента РФ Лев Белоусов удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», имеет почетные знаки «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».

Под руководством Льва Белоусова в Российском Международном Олимпийском Университете была создана флагманская программа «Мастер спортивного администрирования» — одна из лучших на рынке спортивного бизнес-образования. Об этом свидетельствуют высокая оценка экспертов и широкое международное признание: уже второй год подряд программа МСА занимает второе место в рейтинге влиятельного британского журнала Sport Business International среди аналогичных спортивных бизнес-программ в Европе и входит в топ десять в мире.

Станислав Поздняков, президент ОКР поздравил ректора РМОУ с новым званием:

«Российский международный олимпийский университет является одним из наших основных партнеров в сфере олимпийского образования. Совместными усилиями мы реализуем целый ряд интересных и важных проектов, в том числе, на международном уровне. РМОУ пользуется большим авторитетом в олимпийском сообществе и входит в число ведущих вузов не только в России, но и в мире. В этом, безусловно, немалая заслуга профессора Льва Белоусова. Деятельность Льва Сергеевича на посту ректора РМОУ заслуживает самых добрых слов. Мы видим, как университет, ставший наследием Олимпийских игр в Сочи, динамично развивается, сколько новых и интересных образовательных программ для спортсменов и специалистов в области спорта каждый год появляется в учебном расписании. От всей души поздравляю Льва Белоусова с почетным званием академика РАО! Желаю ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе, а его олимпийскому детищу – стабильности и процветания!»

Фото: РМОУ

Источник:РМОУ

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