«Реал» Мадрид и NIVEA MEN представляют новую линейку ULTRA

Бренд NIVEA MEN запустил новую линейку ULTRA c игроками легендарного клуба «Реал» Мадрид. Она вдохновляет мужчин поверить в себя и раскрыть свой ULTRA-потенциал.

Одна из сильных сторон «Реал» Мадрид – слаженная командная игра, которая ведет футболистов к лучшему результату. Бренд NIVEA MEN тоже создал свою идеальную команду – стильную линейку ULTRA для комплексного ухода за собой. Линейка включает незаменимые для мужчин средства, которые отличаются лаконичным дизайном в черном цвете, формулами с натуральными компонентами и древесным ароматом.

Пена для бритья ULTRA и черный гель для бритья обеспечивают ультрагладкое скольжение. В основе средств — очищающая кожу формула с активным углем. Лосьон после бритья ULTRA с антибактериальным эффектом защищает кожу от раздражения.

Дезодоранты ULTRA представлены в двух форматах: спрей и ролик. Они защищают от пота и запаха в течение 48 часов и также обеспечивают антибактериальный эффект. Гель для душа ULTRA дарит бережное очищение благодаря натуральной глине в составе. А шампунь-уход ULTRA очищает и восстанавливает волосы.

Комплексный уход, мужественный аромат с древесными нотами, лаконичный дизайн – линейка ULTRA объединила всё, что требуется современным мужчинам.

NIVEA – один из ведущих мировых брендов в области средств по уходу за кожей, ставящий главной целью заботу о потребителях. Благодаря более чем 105-летнему опыту и одному из самых современных исследовательских центров компания неизменно предоставляет покупателям инновационные и высококачественные косметические средства.

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