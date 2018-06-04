Разминка перед Спа. Экипаж SMP Racing Виталия Петрова — седьмой во Франции

Экс-пилот «Формулы-1», россиянин Виталий Петров и два его напарника Денис Булатов и Майкл Медоуз из российской команды SMP Racing блистательно завершили 1000-километровую гонку в Ле-Кастелле, очередной этап чемпионата мира на выносливость Blancpain Endurance среди зрелых гонщиков. Mercedes под 35-м номером приехал к финишу на 7-м месте. 1000-километровый заезд, где замеряют расстояние, стал последним перед генеральным испытанием года, который экипажи штурмуют словно гору — 24-часовой марафон в романтическом бельгийском Спа, давшем имя целой индустрии водных процедур.

Один из самых длинных на сегодня автодромов (5800 метров) давно, еще со времен борьбы Алена Проста с Айртоном Сенной не задействован в «Формуле-1», поэтому знаком далеко не всем. Тем не менее, «младшеклассники» на болидах с открытыми колесами или кузовные ребята здесь гости частые.

Поль Рикар» (это сейчас первое наименование трека) — вовсе не героический пилот первой мировой, как в случае с «Ролланом Гарросом», давшем навсегда имя теннисному центру Парижа или гонщик, а производитель напитков. Это самая южная французская трасса, куда проще всего добраться из Марселя, где, как мы помним, снималась хулиганская эпопея «Такси» — своеобразный манифест свободы и скорости.

Американцы давно культивируют 500-мильные заезды. Европейцы посчитали, что гонки прототипов «Ле-Ман» (опять же Франция) с его 24 часами не достаточно на весь сезон, поэтому с недавних пор усовершенствованные дорожные машины с профессионалами на борту проезжают по 1000 километров или фиксированное время, — например, 6, 12 или 24 часа. На юге Франции, где рано темнеет, последние два часа даются наиболее тяжело: езда на экстремальных скоростях проходит при свете фар.

Квалификация, впрочем, ведется при естественном освещении. Сейчас, надо признать, повезло больше другому экипажу SMP Racing: пилоту-универсалу Михаилу Алешину, Мигелю Молине и Давиде Ригону. Их Ferrari под номером 72 квалифицировался третьим, а вот Петров и его команда немного не дотянули до первой десятки. Впрочем, в таких условиях разница в 1-2 места на стартовой решетке — не более чем условность…

Когда наступила очередь Ригона, он вернул экипажу третью строчку. Молина и вовсе вошел во вкус, обыграв в очном сражении пилота Bentley! Понятно, гонщик успокоиться не смог и обошел на пит-стопе и McLaren. И вот, когда победа была так близка, начались неполадки. Который раз наших опытнейших гонщиков подводит техническая сторона вопроса. Впрочем, трио удалось классифицироваться на 33-й позиции.

А вот Петрову и его товарищам повезло больше. Mercedes AMG выдержал испытание трассой и пилотами, которые не очень жалели силовой агрегат и сцепление. По словам Виталия Петрова, такой плотности, как здесь, нет ни в одном из знакомых ему классов автоспорта.

«Я не очень доволен собой, — сказал гонщик из Выборга. — Дело в том, что здесь надо не просто быстро водить автомобиль, но и еще ориентироваться в караване, поскольку здесь десятки машин укладываются в десятые доли секунды. Если ты увлекаешься просто ездой, то забываешь про то, чтобы захлопнуть калитку перед соперниками, а атаки на твой автомобиль происходят все время. А представьте, что это 1000 километров! Но так или иначе, для меня это был огромный опыт. И он пригодится в свете летней поездки в Спа…»

Остров везения. Российские пилоты удачно провели этап длинных гонок на главном автодроме Великобритании

Спа или, если точнее, Спа-Франкоршан, где с 28 по 29 июля состоится суточная гонка чемпионата — одна из самых живописных точек мирового автоспорта. Состоит трек из «вилки» двух скоростных шоссе и перемычки между ними. Сосновый лес и минеральные источники в совокупности с хорошим набором скорости заставили влюбиться в бельгийский этап практически всех пилотов, вот только зрители иногда ворчат: добраться сюда не так-то просто, а ближайшим аэропортом служит немецкий Кельн/Бонн. Впрочем, гонка на выносливость — это как о пилотах, так и о зрителях…

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