Пять ароматов ЧМ-2018 теперь доступны любому болельщику: «Мяч», «Трава», «Опасный момент», «Гол!» и «Победа!»

«Библиотека необычайных ароматов» специально к чемпионату мира выпустила отличный подарок для любителей футбола. Это «парфюмерный словарь», который, помимо прочего, еще и учит иностранных болельщиков русскому языку. Футбольная коллекция из 5 ароматов Demeter содержит основные понятия на футбольном поле: «Мяч», «Трава», «Опасный момент», «Гол!» и «Победа!». Изучив их, можно затмить даже Лео Месси и Криштиану Роналду, кому как нравится.

Аромат «Мяч»

Настоящий мяч чемпионата мира по футболу состоит из 12 пятиугольников и 20 шестиугольников. А наш аромат – это микс свежего воздуха, футбольного мяча и только что постриженного газона на поле. Достаточно одного пшика, чтобы вспомнить свой первый футбольный мяч. А если такого не было, аромат поможет понять, что чувствуют футболисты, целуя мяч на удачу за секунду до начала матча.

Аромат «Трава»

Трава на стадионе – это не только про матч или тренировку, иногда это еще и про красоту. Футбольные клубы выстригают на газоне целые рисунки, и тогда трибуны наполняются свежим запахом скошенной травы. В этот флакон мы поместили аромат только что постриженного газона на стадионе и добавили немного воспоминаний о футбольном поле во дворе дома, где играют ребята.

Аромат «Опасный момент»

В опасный момент воздух на трибунах словно наэлектризован. Болельщиков переполняет смесь двух чувств: боязнь поражения и вера в благополучный исход. Мы поместили эти чувства в один флакончик и получили пикантный, острый и тонкий аромат. Кстати, он, как и опасный момент, имеет непредсказуемый финал и по-разному раскрывается у каждого болельщика.

Аромат «Гол!»

Гол – это как второе дыхание и для футболистов, и для болельщиков. Для криков радости нужно успеть набрать воздух в легкие. В это аромате собрана энергия, легкость и свежесть горного воздуха – как раз то, что нужно, чтобы прокричать «ГОЛ!».

Аромат «Победа!»

Если составить список самых приятных запахов, то в нем точно будет аромат победы. Это взрывы конфетти, шампанского, беспрерывные щелчки фотоаппаратов и самое главное – это искренние и крепкие объятия. В этом флаконе мы собрали ароматы победы и радости, от которой появляются слезы на глазах даже у самых стойких!

В каждом из ароматов одна нота: вы выбираете именно ту, что вам нравится больше всего, сочетаете ее с другими и тем самым создаете собственные духи, каких нет ни у кого. Стоимость каждого аромата составляет 1700 рублей.

Источник: Demeter

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