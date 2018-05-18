Путь начинается с коробки. Nike собрал лучших футболистов там, где рождается футбол, чтобы объявить о возвращении легендарного турнира

Пока весь мир замер в ожидании ярких спортивных событий, каждый атлет уже знает, что скоро на его глазах будет твориться история, и он сам может стать частью этой истории. В России к спорту сложилось особое отношение. Непростые погодные условия и всевозможные ограничения никогда не были препятствием для тех, кто по-настоящему хочет заниматься спортом. Коробка в каждом дворе, будь то Калининград, Москва или Владивосток, никогда не пустует. Эта уникальная дворовая спортивная площадка знакома каждому парню: летом здесь забивают стремительные голы и играют до рассвета, а зимой спорят с хоккеистами за право претендовать на коробку.

Перед важнейшим моментом в жизни каждого атлета, Nike собрал лучших российских футболистов там, где каждый из них когда-то забил свой первый гол или понял, что отныне футбол станет любовью на всю жизнь.

Для меня, как и для всех, этот год – самый особенный, —комментирует полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук. — Чемпионство дает силу и уверенность, но волнение и осознание ответственности перед столькими болельщиками все равно присутствует. То, что мы сегодня вместе пришли на коробку помогло вспомнить, как это все начиналось и почему мы так сильно любим футбол».

Коробка, которую посетили футболисты, одна из самых знаковых в Москве и важная для Nike: здесь проходили этапы запомнившегося многим турнира «Бунтари Коробок» в 2014 году, финал турнира «Nike Football X» в 2015.Именно здесь сегоднявстретились лучшие игроки страны и те,кто только начинает свой путь, ведь все они объединены страстью к футболу.

Каждый в нашей стране сейчас особенно счастлив и горд, что застал это время.Я вижу, что новое поколение меняетоблик страны – мы дерзкие, в хорошем смысле,смелые и точно знаем, чего хотим. Я рад, что настоящий праздник футбола приходит не только на стадионы, но и в каждый двор. Парни, это наше с вами время», — говорит нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов.

Nike дает возможность каждому молодому футболисту так же проявить свой потенциал и открывает регистрацию на турнир «Бунтари коробок», который станет главным состязанием этого лета по уличному футболу. В течение 5 недель каждый желающий в возрасте от 14 до 23 лет сможет показать свою игру на главной площадке по уличному фтуболу этого лета – коробке в культурно-спортивном центре NikeBOXMSK в Парке Горького.

Регистрация на турнир по уличному футболу «Бунтари Коробок» доступна здесь.

О NikeFootball в России

С 2012 года Nike в России организует турниры по уличному футболу и программы отбора и поиска молодых футболистов без профессиональных контрактов.

За 7 лет свыше 30 000 ребят со всей страны приняли участие в футбольных программах Nike. Многие из них смогли получить ценный международный опыт в футбольных академиях и турнирах Nikeв разных странах.

«Бунтари коробок», – один из самых масштабных турниров по уличному футболу, который в течение 6 недель проходил в Парке Горького в 2014 году. В турнире приняли участие более 3000 молодых футболистов.

В июне 2018 года на территории Парка Горького свои двери откроет уникальный культурно-спортивный объект Nike BOX MSK. Футбольная коробка на территории центра, на которой пройдет турнир «Бунтари коробок», станет главной площадкой для молодых футболистов с этого лета.

Источник: nike.com

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