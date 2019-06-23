Пресс-конференция ПГК ЦСКА состоится 26 июня

Женский гандбольный клуб ЦСКА, который со следующего сезона будет выступать в Суперлиге, образован в Москве. Главным тренером ЦСКА назначен датский специалист Ян Лесли, имеющий опыт работы в России.

Презентация ПГК ЦСКА состоится в среду, 26 июня, в пресс-центре ТАСС. О подробностях создания клуба, его планах и задачах расскажут:

Сергей Шишкарёв, президент Федерации гандбола России;

Тимур Иванов, заместитель министра обороны России;

Ян Лесли, главный тренер ПГК ЦСКА;

Дарья Дмитриева, капитан сборной России, олимпийская чемпионка.

Начало пресс-конференции – в 15:00 мск. Подробности и аккредитация – на сайте пресс-центра ТАСС. Фото: ПГК ЦСКА

Источник: ТАСС