Пресс-конференция ПГК ЦСКА состоится 26 июня

Женский гандбольный клуб ЦСКА, который со следующего сезона будет выступать в Суперлиге, образован в Москве. Главным тренером ЦСКА назначен датский специалист Ян Лесли, имеющий опыт работы в России.
Презентация ПГК ЦСКА состоится в среду, 26 июня, в пресс-центре ТАСС. О подробностях создания клуба, его планах и задачах расскажут:
- Сергей Шишкарёв, президент Федерации гандбола России;
- Тимур Иванов, заместитель министра обороны России;
- Ян Лесли, главный тренер ПГК ЦСКА;
- Дарья Дмитриева, капитан сборной России, олимпийская чемпионка.
Начало пресс-конференции – в 15:00 мск.
Подробности и аккредитация – на сайте пресс-центра ТАСС.
Фото: ПГК ЦСКА
Источник: ТАСС