Пресс-конференция ПГК ЦСКА состоится 26 июня

Автор: Никита Котов 0

ПГК ЦСКА

Женский гандбольный клуб ЦСКА, который со следующего сезона будет выступать в Суперлиге, образован в Москве. Главным тренером ЦСКА назначен датский специалист Ян Лесли, имеющий опыт работы в России.

Презентация ПГК ЦСКА состоится в среду, 26 июня, в пресс-центре ТАСС. О подробностях создания клуба, его планах и задачах расскажут:

  • Сергей Шишкарёв, президент Федерации гандбола России;
  • Тимур Иванов, заместитель министра обороны России;
  • Ян Лесли, главный тренер ПГК ЦСКА;
  • Дарья Дмитриева, капитан сборной России, олимпийская чемпионка.

Начало пресс-конференции – в 15:00 мск. 

Подробности и аккредитация – на сайте пресс-центра ТАСС.

Фото: ПГК ЦСКА
Источник: ТАСС

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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