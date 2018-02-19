Представители ТАФИСА посетили «Дом Спорта» в Канныне

В «Доме Спорта» с дружественным визитом побывали представители ТАФИСА — ведущей организации в мировом движении массового спорта. По приглашению исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева «Дом Спорта» посетили президент ТАФИСА — профессор Джу-Хо Чанг и генеральный секретарь Вольфганг Бауман.

На встрече гости выразили интерес к опыту России по внедрению и пропаганде здорового образа жизни. Также затронули вопрос о возрожденных нормах ГТО, существовавших в советское время. Они крайне интересуют ТАФИСА, которая предложила совместно распространять и внедрять эти нормы повсеместно в мире.

Директор Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушев отметил, что «Дом Спорта» стал очень популярным местом среди всех болельщиков, включая гостей из Германии, США, Голландии. Также здесь много корейских граждан, которые активно и искренне поддерживают Россию на Олимпиаде.

— Наш «Дом Спорта» открылся 9 февраля в день старта Олимпиады, — рассказывает Катушев. — Здесь люди общаются абсолютно на равных. Они на одной волне, у них общие интересы. Они обсуждают спорт, соревнования, обмениваются билетами. Они просто здесь отдыхают. Вы видите здесь коляски с детьми. Сюда приходят семьями, и наш «Дом» стал центром притяжения к российскому спорту. И это очень здорово!

Работа «Дома Спорта» в Канныне проходит при активнейшей поддержке БК «Лига Ставок» — первой и единственной букмекерской компании России, открыто поддержавшей олимпийское движение на таком уровне.

С приветственной речью, предваряющей приезд официальной делегации, выступил Александр Егоров, заместитель генерального директора БК «Лига Ставок».

— Для нас большая честь быть генеральным партнером «Дома Спорта» в Корее, — заявил Александр Егоров. — Усилиями Фонда при нашей поддержке был реализован уникальный формат, не имеющий аналогов. Каждый спортсмен и болельщик из любой страны может свободно прийти к нам в гости и познакомиться с культурой России, почувствовать тепло родного дома. Узнать результаты и статистику соревнований, посмотреть спортивные трансляции, послушать мнение экспертов. А еще важно, что наш «Дом» признан Международным олимпийским комитетом, а потому вызывает повышенный интерес у мировой прессы.

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