Поклонники League of Legends могут открыть карту Mastercard Сбербанка с дизайном чемпионов

Сбербанк, Mastercard и Riot Games представили совместный проект – дебетовые карты с уникальным дизайном, посвященном всемирно известной компьютерной игре League of Legends.

Первые держатели карт смогут принять участие в специальном розыгрыше призов

Галерея дизайнов доступна для классических и молодежных карт

Новые карты Mastercard Cбербанка с дизайном в стиле League of Legends были представлены на совместной презентации в киберспортивной студии Riot Games в Москве. Теперь поклонники League of Legends могут оформить дебетовую карту Mastercard Сбербанка на сайте www.sberbank.ru и до 7 ноября 2018 года принять участие в розыгрыше призов: хекстековых сундуков и коллекционных фигурок чемпионов из League of Legends.

В рамках мероприятия также прошел «Чемпионский баттл» – победившие в зрительском голосовании стримеры сражались за право поехать в Южную Корею на финал Чемпионата мира по League of Legends. Схватка известных стримеров Юрия «FlashInTheNight» Шиленкова и Дмитрия «ZakAntihype» Кулькина также транслировалась на Live.Портале Riot Games. Победитель отправится на чемпионат мира в Южную Корею в компании известного блогера Сергея Мезенцева.

Участники «Чемпионского баттла» в Москве смогли первыми получить уникальную карту Mastercard Сбербанка с изображениями любимых чемпионов League of Legends. Карта с индивидуальным дизайном доступна в молодежной и классической линейке Сбербанка. К карте можно подключить программу «Спасибо» и получать бонусы за покупки, а также пользоваться скидками от платежной системы.

Светлана Кирсанова, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты»:

Мы следим за современными тенденциями и не могли обойти вниманием такое направление, как киберспорт. Мы хотим, чтобы наши клиенты-поклонники League of Legends пользовались банковскими картами с удовольствием, поэтому создали эксклюзивную галерею с любимыми чемпионами игры»

Виктория Павлова, вице-президент по маркетингу и коммуникациям Mastercard в регионе быстроразвивающихся европейских рынков:

Киберспорт набирает популярность во всем мире и мы очень рады, что теперь российские игроки и фанаты смогут получать позитивные эмоции не только от игры, но и используя каждый день банковские карты Mastercard Сбербанка с уникальным дизайном в стиле League of Legends»

Алексей Крайнов, руководитель Riot Games в России и СНГ:

Мы весьма тщательно относимся к выбору партнеров: для Riot очень важно, чтобы у брендов, которые мы представляем своей аудитории, совпадали с нами ключевые ценности. В этом контексте партнерство со «Сбербанком» и Mastercard для нас – предмет особой гордости. Мы рады, что обе компании разделяют наше стремление дарить аудитории лучший опыт, качественные впечатления и новые возможности. Банковская карта с любимым чемпионом League of Legends – прекрасный способ подчеркнуть свою индивидуальность и показать окружающим принадлежность к сообществу игры. Искренне надеемся, что это – только начало нашего сотрудничества с Mastercard и «Сбербанком», и впереди нас ждут новые проекты»

Чемпионат мира по League of Legends – самое популярное киберспортивное событие в мире. В прошлом году трансляция полуфинала собрала более 80 000 000 зрителей, а финал прошел на национальном стадионе Пекина. В этом году ЧМ-2018 проходит в Южной Корее: стадия плей-офф стартовала 20 октября. Матчи ЧМ-2018 транслируются на официальном Live.Портале Riot Games.

Источник: Сбербанк

