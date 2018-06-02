Поклонники Audi отметили 20-летие бренда в России в Ауди Центре Варшавка

В Ауди Центре Варшавка состоялось грандиозное мероприятие, посвященное двадцатилетию бренда на российском рынке. Для клиентов в этот день были подготовлены особые сюрпризы и привилегии.

Вечер в баварском стиле посетили несколько десятков любителей бренда Audi. Гостей ожидал фуршетный стол с традиционными баварскими закусками и элитным австрийским вином. Все посетители получили памятные подарки из оригинальной коллекции аксессуаров Audi.

Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу: DJ и музыкальное шоу, розыгрыш призов, анимацию. Каждый смог поближе познакомиться с одним из 20 роскошных автомобилей Audi A3 лимитированной версии, по достоинству оценить набор опций Premium-комплектации и стать счастливым обладателем немецкого автомобиля по уникальной цене.

«Мы благодарны нашим клиентам за то, что они остаются с нами на протяжении долгих лет. Без них не было бы двадцатилетней истории бренда Audi в России. Именно они – наш главный стимул к развитию и совершенству. Дни открытых дверей для нас – практически семейные праздники, которые хочется проводить с самыми близкими – с нашими клиентами», – подчеркивает Алексей Кирдяшов, генеральный директор Ауди Центра Варшавка.

Источник: ГК «АвтоСпецЦентр»

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