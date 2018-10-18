Победительницей проекта «CSKA GIRL SPORT» стала Татьяна Садковская

17 октября в ресторане «Chandelier» состоялся финал спортивной перезагрузки болельщиц «CSKA GIRL SPORT». Победительницей проекта стала Садковская Татьяна.

Проект стартовал в этом году и еще ни один футбольный клуб не предоставлял таких возможностей для своих болельщиц. Совершенно бесплатно для пяти девушек, болеющих за ПФК ЦСКА, были созданы все условия: абонементы в фитнес — клуб, тренировки с профессиональным тренером, подарки и мотивационные встречи со звездными гостями.

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Пять болельщиц ПФК ЦСКА за два месяца тяжелых тренировок в «Come on gym» суммарно сбросили более тридцати пяти килограмм. Под руководством профессионального тренера Даниила Иконникова они жали, приседали, бегали за красно-синие цвета и, конечно, правильно питались. Болельщицам необходимо было показать максимальную приближенность к поставленной тренером программе, соблюдая все рекомендации и улучшить свою физическую форму.

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Все девушки заметно преобразились, но лучшей оказалась Садковская Татьяна, она стала победительницей проекта, забрала главный трофей — точную мини-копию себя от компании «Brain3D», а также годовой абонемент в зал сети фитнес-клубов «Come on gym» и другие памятные подарки.

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Победительница по итогам творческих номеров — Юлия Воржева и остальные конкурсантки — Буторева Екатерина, Литовских Александра, Хахимова Светлана также были отмечены призами от партнеров проекта.

Результаты девушек:

Генеральный инфопартнер проекта: еженедельник «Футбол. Хоккей».

Генеральный партнер проекта: Фитнес-клуб «COME ON GYM».

Партнеры проекта: магазин спортивной одежды «Fight wear», ресторан «Chandelier», косметика «Compliment», цветы из мыла «Buketik iz mila», мини-копия 3D «Bein 3D», вечерние платья «Etre belle dress», магазин спортивного питания «Аmiprosportpit», танцевально-спортивный проект «Dancemotion club», моментальный загар «Moscow beauties», бар «Большой Куш», сувениры «Souvenir studio».

CSKA GIRL Блог болельщиц армейского клуба