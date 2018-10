Победительницей проекта «CSKA GIRL SPORT» стала Татьяна Садковская

View this post on Instagram

А вот и результаты проекта! Сброшено более 35 кг за два месяца! . Участницы проекта упорно занимались в фитнес-клубе @comeongym под руководством профессионального тренера @dan1con 💪🏻 . Более подробно о своих эмоциях и ощущениях, вы можете узнать у участниц: ⭐️ @tatti88_byby ⭐️ @ekaterinabutoreva ⭐️ @sasha_litovskikh ⭐️ @svetlanka_kha ⭐️ @jutaa1989 . . BOSS 👔 @dovlatova_koshka . Project director 👔 @wowamore . Главная локация проекта: 🏠 @comeongym . Тренер: 💪🏻 @dan1con ——— #CSKAGIRLsport #ComeOnGym #ComeOnGymТрансформация #ДэнМеняет #ЗанимайсяДоНеузнаваемости #CSKA #ФитнесПроект #Перезагрузка #ЦСКА #Похудение #Борьба #МеняйсяДоНеузнаваемости #FightWear