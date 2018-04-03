По итогам 24-го тура РФПЛ победу одержали клиенты БК «Лига Ставок»

В офисе Российской футбольной Премьер-Лиги состоялась традиционная пресс-конференция по итогам очередного тура. Первые лица РФПЛ и БК «Лига Ставок» подвели итоги прошедших матчей и прокомментировали главные события заключительной части сезона.

По словам заместителя генерального директора БК «Лига Ставок» Александра Егорова, 24-й тур РФПЛ стал прибыльным для клиентов компании. «Сумма выплат превысила сумму ставок на 5,12%, — отметил он. – Самым доходным для клиентов БК «Лига Ставок» стал матч «Ростова» и ЦСКА, где сыграло 75% ставок». В этом туре сыграло пари с невероятным коэффициентом 108! Клиент, поставивший на то, что «Локомотив» забьет первый гол, но в итоге проиграет «Амкару», сорвал куш в 324 300 рублей.

Сразу несколькими важными нововведениями поделился президент РФПЛ Сергей Прядкин. Он отметил, что уже со следующего сезона Лига получит мячи ярко-оранжевой раскраски, которые будет идеально видно на заснеженном газоне. Также президент РФПЛ прошёлся по качеству полей на стадионах: «Если за десять дней до начала матча комиссия признает покрытие непригодным для игры, встреча будет перенесена на другую арену».

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о первом тестовом матче на обновленной арене в Екатеринбурге. «На встрече «Урала» с «Рубином» собралась внушительная аудитория: 18 тысяч зрителей, — отметил он. – На следующем матче «Урал» — «Спартак» ждём в Екатеринбурге аншлага, 35 тысяч болельщиков». Также Александр Мейтин похвалил организацию выхода зрителей со стадиона. Многотысячная толпа покинула арену за четыре минуты!

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Спортивный директор РФПЛ Александр Пышкин так же отметил, что в следующем, 25-м туре обойдется без переносов. Все команды сыграют на своих домашних стадионах.

Источник: БК «Лига Ставок»

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