Платежная система «Мир» дает возможность выиграть билеты на матчи сборной России

Платежная система «Мир», официальный партнер сборной России по футболу, запустила новый проект, благодаря которому болельщики со всей страны смогут поддержать национальную команду на отборочных матчах чемпионата Европы-2020. Теперь держатели карты «Мир» любого банка могут выиграть поездку на один из отборочных матчей с участием сборной России и посетить предматчевую тренировку.

Помимо этого, в рамках проекта будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России, футбольные сувениры с автографами игроков и другие призы. К моменту старта продаж билетов на матчи будут анонсированы дополнительные привилегии для держателей карт «Мир».

На протяжении квалификации чемпионата Европы-2020 платежная система «Мир» также проводит онлайн-голосование, позволяющее любителям футбола выбрать лучшего игрока матча. Спортсмен, за которого было отдано максимальное количество голосов, получает памятный кубок от платежной системы «Мир» по итогам каждого матча. У болельщиков есть возможность не только отметить игроков сборной России, которые хорошо проявили себя на поле, но и лично вручить приз футболисту.

Следить за анонсами голосований можно в социальных сетях платежной системы «Мир»: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter

С помощью подобных проектов платежная система «Мир» как партнер сборной России вносит свой вклад в популяризацию футбола в стране. Кампания будет проходить до 20 октября 2019 года включительно.

Фото: Global Look Press

Источник: МИР

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