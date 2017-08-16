Пираты взяли столицу на абордаж

В центральном парке Москвы отгремел уже одиннадцатый по счету интерактивный выставочный проект FACES&LACES, который зарядил своих гостей свежими идеями и трендами. Одним из самых ярких событий минувших выходных стало появление настоящего пиратского корабля Captain Boat на Пушкинской набережной.

Пока московские DJ меняли пластинки, раскачивая толпу под свои биты, Капитан корабля и его верные спутницы морганетки встречали гостей. Самые смелые попадали на судно на стальном канате ZIP LINE прямо с воздуха так, что дух захватывало даже у наблюдающих. Капитан показал, как надо — первым взял приключения на абордаж и объявил о начале грандиозной Captain Party.

На двух палубах корабля развернулось настоящее пиратское веселье: гости смогли испытать удачу у колеса фортуны, найти пиратские сокровища, сделать фирменные татуировки и незабываемые снимки в фотозоне 180º. В таверне Captain Boat друзей угощали летними коктейлями: Captain Cola, Captain Mojito и новинкой сезона — Сaptain Summer на основе арбузного фреша.

Вечеринка стала особенной и для любителей бургеров, которым представили оригинальные Captain Burgers с говяжьей котлетой, черничным джемом, беконом, маринованным в роме луком и морской солью. За угощения совместно с Captain Morgan отвечали главные активисты городской бургер-революции The Burger Brothers.

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