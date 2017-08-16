Пираты взяли столицу на абордаж

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

В центральном парке Москвы отгремел уже одиннадцатый по счету интерактивный выставочный проект FACES&LACES, который зарядил своих гостей свежими идеями и трендами. Одним из самых ярких событий минувших выходных стало появление настоящего пиратского корабля Captain Boat на Пушкинской набережной.

Корабль Captain Boat

Пока московские DJ меняли пластинки, раскачивая толпу под свои биты, Капитан корабля и его верные спутницы морганетки встречали гостей. Самые смелые попадали на судно на стальном канате ZIP LINE прямо с воздуха так, что дух захватывало даже у наблюдающих. Капитан показал, как надо — первым взял приключения на абордаж и объявил о начале грандиозной Captain Party.

Captain Boat

На двух палубах корабля развернулось настоящее пиратское веселье: гости смогли испытать удачу у колеса фортуны, найти пиратские сокровища, сделать фирменные татуировки и незабываемые снимки в фотозоне 180º. В таверне Captain Boat друзей угощали летними коктейлями: Captain Cola, Captain Mojito и новинкой сезона — Сaptain Summer на основе арбузного фреша.

Девушка Captain Boat

Вечеринка стала особенной и для любителей бургеров, которым представили оригинальные Captain Burgers с говяжьей котлетой, черничным джемом, беконом, маринованным в роме луком и морской солью. За угощения совместно с Captain Morgan отвечали главные активисты городской бургер-революции The Burger Brothers.

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